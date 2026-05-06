5 сказочных средневековых городов Европы: низкие цены и мало людей (фото)

В последнее время туристы все больше ищут меньшие, более тихие города. Они точно не найдут этого в Дубровнике или даже в Ксамиле в Албании, но есть еще много замечательных европейских жемчужин, до сих пор спрятанных от пристальных взглядов публики.

Ниже 5 сказочных городов, где цены низкие, а толп фактически нет. Об этом пишет Travel Off Path.

Бардиев, Словакия

Небольшой городок на северо-востоке Словакии, который вы нелегко найдете в своем туристическом маршруте. Бардиев — это настоящая сказка. Он также кажется гораздо более волшебным, когда вы не пробираетесь сквозь толпу людей, которые делают селфи, во время осмотра достопримечательностей.

Представьте себе мощеные улочки, которые видели течение времени, возможно, с 15 века, красочные таунхаусы с черепичными крышами, которые выглядят так, будто их нарисовал сам Уолт Дисней, и потрясающая главная площадь.

Также там можно увидеть ратушу эпохи Возрождения, а на северной стороне площади — большую готическую церковь — базилику Святого Эйлса. Если башня открыта, обязательно поднимитесь наверх, чтобы полюбоваться классическим видом на Старый город с высоты птичьего полета.

Средние цены в Бардиеве, Словакия:

Местный ужин: $14-$18.

Обед из трех блюд в центре города (1 человек): $20-$28.

Средняя плата за вход в музей: $6-$12.

Цена проживания в 3-звездочном отеле (за ночь): $50-$95.

Ратушная площадь в Бардиеве Фото: Википедия

Вик, Испания

Миллионы туристов со всего мира стекаются в Барселону, но мало кто знает, что всего в часе езды на автобусе от каталонской столицы они могут посетить Вик, гораздо меньшую, более живописную и не туристическую альтернативу.

Хорошо сохранившийся средневековый город, где оживленные магистрали уступают место узким пешеходным переулкам, а небоскребов нигде не видно, это один из лучше всего сохранившихся секретов Испании.

Площадь Мажор в Вике окружена аркадами и уютными кафе, это сердце города и лучшее место, чтобы насладиться средневековым колоритом.

К тому же, один из лучше всего сохранившихся древних языческих храмов Испании расположен именно здесь. Римский храм в Вике датируется II веком.

Средние цены в Вике, Испания:

Местный ужин: $14-$18.

Обед из трех блюд в центре города (1 человек): $20-$28.

Средняя плата за вход в музей: $6-$12.

Цена 3-звездочного отеля (за ночь): $50-$95.

Площадь Мажор в Вике Фото: Википедия

Темпио Паузания, Сардиния — Италия

Темпио Паузания — одно из самых живописных, самых очаровательных, самых уникальных средневековых сокровищ на острове. Весь город построен из местного серого гранита: каждое общественное здание, каждый узкий дом, спрятанный в каждом извилистом переулке, каждый дворец и церковь.

От нонн, которые проводят свой день на площади Фабер, до воскресной мессы в величественном соборе Сан-Пьетро-Апостоло и семейной траттории, где подают лучшую пасту, которую вы когда-либо пробовали.

Средние цены в Темпио-Паузания, Сардиния:

Местный ужин: $13-$18.

Обед из трех блюд в центре города/близко (1 человек): $22-$32.

Средняя плата за вход в музей: $5-$10.

Цена проживания в 3-звездочном отеле (за ночь): $60-$100.

Темпио Паузания, Сардиния Фото: Википедия

Сибиу, Румыния

Окна на домах здесь в форме глаз, и они будто следят за вами, когда вы исследуете вневременные мощеные улочки и городские площади.

Этот район Румынии изначально был заселен саксонскими поселенцами еще в Средневековье, поэтому неудивительно, что покрытые мотивами здания пастельных цветов в Старом городе выглядят как обычная сказочная немецкая деревня.

Не пропустите средневековые стены, которые до сих пор окружают большую часть исторического центра, с его оборонительными башнями и укрепленными валами, а также великолепный Евангельский собор, наиболее известный своими многовековыми надгробиями, вмурованными в его стены.

Средние цены в Сибиу, Румыния:

Местный ужин: $8-$14.

Обед из трех блюд в центре города/близко (1 человек): $18-$30.

Средняя плата за вход в музей: $6-$10.

Цена 3-звездочного отеля (за ночь): $40-$90.

Сибиу, Румыния Фото: Википедия

Казимеж Дольный, Польша

Спрятанный в восточной Польше, к северо-западу от Люблина, Казимеж Дольный — это квинтэссенция сказочного городка с каменными улицами, живописным берегом реки и замком на вершине холма.

Оно довольно крошечное, поэтому это не то место, где вы проведете больше чем одну ночь, но великолепная центральная площадь, окруженная купеческими домами эпохи Возрождения, или тот пышный приходской костел с его арочным потолком и барочными алтарями могут покорить вас.

Лучший способ передвигаться — это блуждать по лабиринту. Вы, вероятно, наткнетесь на какой-то невероятно фотогеничный уголок или скрытое место.

Средние цены в Казимеже-Дольном, Польша:

Местный ужин за столиком: $8-$14.

Обед из трех блюд в центре города/близко (1 человек): $18-$30.

Средняя плата за вход в музей: $6-$10.

Цена 3-звездочного отеля (за ночь): $40-$90.

Казимеж Дольный, Польша Фото: Википедия

