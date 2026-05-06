5 казкових середньовічних міст Європи: низькі ціни та мало людей (фото)

Останнім часом туристи все більше шукають менші, тихіші міста. Вони точно не знайдуть цього в Дубровнику чи навіть у Ксамілі в Албанії, але є ще багато чудових європейських перлин, досі захованих від пильних поглядів публіки.

Нижче 5 казкових міст, де ціни низькі, а натовпів фактично немає. Про це пише Travel Off Path.

Бардіїв, Словаччина

Невелике містечко на північному сході Словаччини, яке ви нелегко знайдете у своєму туристичному маршруті. Бардіїв – це справжня казка. Він також здається набагато чарівнішим, коли ви не пробираєтеся крізь натовп людей, які роблять селфі, під час огляду визначних пам'яток.

Уявіть собі бруковані вулички, які бачили плин часу, можливо, з 15 століття, барвисті таунхауси з черепичними дахами, які виглядають так, ніби їх намалював сам Волт Дісней, і приголомшлива головна площа.

Також там можна побачити ратушу епохи Відродження, а на північній стороні площі — велику готичну церкву — базиліку Святого Ейлса. Якщо вежа відкрита, обов’язково підніміться нагору, щоб помилуватися класичним видом на Старе місто з висоти пташиного польоту.

Середні ціни в Бардіїві, Словаччина:

Місцева вечеря: $14–$18.

Обід з трьох страв у центрі міста (1 особа): $20–$28.

Середня плата за вхід до музею: $6–$12.

Ціна проживання в 3-зірковому готелі (за ніч): $50–$95.

Ратушна площа в Бардіїві Фото: Вікіпедія

Вік, Іспанія

Мільйони туристів з усього світу стікаються до Барселони, але мало хто знає, що лише за годину їзди автобусом від каталонської столиці вони можуть відвідати Вік, набагато меншу, більш мальовничу та нетуристичну альтернативу.

Добре збережене середньовічне місто, де жваві магістралі поступаються місцем вузьким пішохідним провулкам, а хмарочосів ніде не видно, це один із найкраще збережених секретів Іспанії.

Площа Мажор у Віку оточена аркадами та затишними кафе, це серце міста та найкраще місце, щоб насолодитися середньовічним колоритом.

До того ж, один з найкраще збережених стародавніх язичницьких храмів Іспанії розташований саме тут. Римський храм у Віку датується II століттям.

Середні ціни у Віку, Іспанія:

Місцева вечеря: $14–$18.

Обід з трьох страв у центрі міста (1 особа): $20–$28.

Середня плата за вхід до музею: $6–$12.

Ціна 3-зіркового готелю (за ніч): $50–$95.

Площа Мажор у Віку Фото: Вікіпедія

Темпіо Паузанія, Сардинія — Італія

Темпіо Паузанія — один з наймальовничіших, найчарівніших, найунікальніших середньовічних скарбів на острові. Усе місто побудоване з місцевого сірого граніту: кожна громадська будівля, кожен вузький будинок, захований у кожному звивистому провулку, кожен палац і церква.

Від нонн, які проводять свій день на площі Фабер, до щонедільної меси у величному соборі Сан-П'єтро-Апостоло та сімейної тратторії, де подають найкращу пасту, яку ви коли-небудь куштували.

Середні ціни в Темпіо-Паузанія, Сардинія:

Місцева вечеря: $13–$18.

Обід з трьох страв у центрі міста/поблизу (1 особа): $22–$32.

Середня плата за вхід до музею: $5–$10.

Ціна проживання в 3-зірковому готелі (за ніч): $60–$100.

Темпіо Паузанія, Сардинія Фото: Вікіпедія

Сібіу, Румунія

Вікна на будинках тут у формі очей, і вони ніби слідкують за вами, коли ви досліджуєте позачасові бруковані вулички та міські площі.

Цей район Румунії спочатку був заселений саксонськими поселенцями ще в Середньовіччі, тому не дивно, що вкриті мотивами будівлі пастельних кольорів у Старому місті виглядають як звичайне казкове німецьке село.

Не пропустіть середньовічні стіни, які досі оточують більшу частину історичного центру, з його оборонними вежами та укріпленими валами, а також чудовий Євангельський собор, найбільш відомий своїми багатовіковими надгробками, вмурованими в його стіни.

Середні ціни в Сібіу, Румунія:

Місцева вечеря: $8–$14.

Обід з трьох страв у центрі міста/поблизу (1 особа): $18–$30.

Середня плата за вхід до музею: $6–$10.

Ціна 3-зіркового готелю (за ніч): $40–$90.

Сібіу, Румунія Фото: Вікіпедія

Казімеж Дольний, Польща

Захований у східній Польщі, на північний захід від Любліна, Казімеж Дольний — це квінтесенція казкового містечка з кам'яними вулицями, мальовничим берегом річки та замком на вершині пагорба.

Воно досить крихітне, тому це не те місце, де ви проведете більше ніж одну ніч, але чудова центральна площа, оточена купецькими будинками епохи Відродження, або той пишний парафіяльний костел з його арочною стелею та бароковими вівтарями можуть підкорити вас.

Найкращий спосіб пересуватися – це блукати лабіринтом. Ви, ймовірно, натрапите на якийсь неймовірно фотогенічний куточок або приховане місце.

Середні ціни в Казімерс-Дольному, Польща:

Місцева вечеря за столиком: $8–$14.

Обід з трьох страв у центрі міста/поблизу (1 особа): $18–$30.

Середня плата за вхід до музею: $6–$10.

Ціна 3-зіркового готелю (за ніч): $40–$90.

Казімеж Дольний, Польща Фото: Вікіпедія

