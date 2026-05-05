14-летняя дочь Бейонсе неожиданно появилась на публике: как она выглядит (фото)

Певица Бейонсе стала сопредседателем Met Gala 2026 и появилась на красной дорожке вместе со своей 14-летней дочерью Блу Айви Картер. Для юной звезды это был дебют на самом престижном модном мероприятии, которое превратилось в настоящий семейный праздник стиля.

Блу Айви Картер вышла на событие в кремовом платье с соответствующим жакетом, солнцезащитных очках и серебряных блестящих каблуках. Она позировала как самостоятельно, так и вместе с родителями, уверенно покорив красную дорожку. Это вполне ожидаемо для той, кого давно считают иконой стиля еще с детства, а также после ее появления на сцене вместе с матерью во время тура "Ковбой Картер", пишет Vogue.

Бейонсе и ее дочь Фото: коллаж Фокус

В интервью для прямого эфира телеведущей Ла Ла Энтони Бейонсе призналась, что этот вечер стал для нее особенным: "Это кажется нереальным, потому что моя дочь здесь. Она выглядит так красиво. Невероятно иметь возможность разделить это с ней". Ведущая добавила, что у Блу Айви можно поучиться искусству позирования на красной дорожке, на что певица ответила: "Она была готова! Она готова".

По словам Бейонсе, возможность "пережить этот вечер глазами дочери" сделала ее возвращение на Met Gala — впервые за десятилетие — еще более эмоциональным и незабываемым.

