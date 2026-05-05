14-річна дочка Бейонсе неочікувано з'явилась на публіці: який вигляд вона має (фото)

Співачка Бейонсе стала співголовою Met Gala 2026 року й з’явилася на червоній доріжці разом зі своєю 14-річною донькою Блу Айві Картер. Для юної зірки це був дебют на найпрестижнішому модному заході, який перетворився на справжнє сімейне свято стилю.

Блу Айві Картер вийшла на подію в кремовій сукні з відповідним жакетом, сонцезахисних окулярах і срібних блискучих підборах. Вона позувала як самостійно, так і разом із батьками, впевнено підкоривши червону доріжку. Це цілком очікувано для тієї, кого давно вважають іконою стилю ще з дитинства, а також після її появи на сцені разом із матір’ю під час туру "Ковбой Картер", пише Vogue.

Бейонсе і її дочка Фото: колаж Фокус

В інтерв’ю для прямого ефіру телеведучій Ла Ла Ентоні Бейонсе зізналася, що цей вечір став для неї особливим: "Це здається нереальним, бо моя донька тут. Вона виглядає так красиво. Неймовірно мати можливість розділити це з нею". Ведуча додала, що в Блу Айві можна повчитися мистецтву позування на червоній доріжці, на що співачка відповіла: "Вона була готова! Вона готова".

За словами Бейонсе, можливість "пережити цей вечір очима доньки" зробила її повернення на Met Gala — вперше за десятиліття — ще більш емоційним і незабутнім.

