Стиль жизни Российско-украинская война

Известная украинская модель отказала певцу Джейсону Деруло из-за выступлений в РФ (фото)

Екатерина Билык отклонила предложение о сотрудничестве с попартистом Джейсоном Деруло из-за его выступлений в России после начала полномасштабной войны. Вместо этого она предложила альтернативный формат — контент с четким месседжем поддержки Украины.

Запрос на коллаборацию поступил в стандартном для соцсетей формате: команда артиста предложила снять короткое видео под новый трек для Instagram и TikTok. Речь шла о трендовом transition-контенте с потенциально высокими охватами. Условия предусматривали взаимную активность — репосты, реакции и возможный прирост аудитории за счет большой фан-базы исполнителя. Об этом Екатерина Билык сообщила в Instagram.

Несмотря на заманчивые перспективы, блогерша решила отказаться. Она объяснила, что как публичное лицо, которое живет в Украине, учитывает общественный контекст и реакцию своей аудитории. Ключевым фактором стали публичные выступления артиста в России уже после 2022 года — эта информация ранее вызвала резонанс и критику среди украинцев.

Билык подчеркнула, что не исключает возможности сотрудничества в будущем, но при других условиях. По ее словам, она была бы готова рассмотреть совместный проект, если бы он содержал открытую поддержку Украины — например, в формате видеообращения или социального месседжа, который отвечал бы ожиданиям ее аудитории и нынешнему контексту.

Что известно о Екатерине Билык

  • Модель и блогер с достаточно большой аудиторией в соцсетях.
  • Победительница титула Miss Supranational Ukraine 2025 и участница международного финала (вошла в топ-12).
  • Представляла Украину на различных мировых конкурсах красоты.
  • Известна также социальными инициативами — например, раздавала тысячи белых роз в Киеве как символ поддержки людей.
  • Активно поддерживает благотворительные проекты и ВСУ.

