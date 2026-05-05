Відома українська модель відмовила співаку Джейсону Деруло через виступи в РФ (фото)

Катерина Білик відхилила пропозицію про співпрацю з попартистом Джейсоном Деруло через його виступи в Росії після початку повномасштабної війни. Натомість вона запропонувала альтернативний формат — контент із чітким меседжем підтримки України.

Запит на колаборацію надійшов у стандартному для соцмереж форматі: командa артиста запропонувала зняти коротке відео під новий трек для Instagram і TikTok. Йшлося про трендовий transition-контент із потенційно високими охопленнями. Умови передбачали взаємну активність — репости, реакції та можливий приріст аудиторії за рахунок великої фан-бази виконавця. Про це Катерина Білик повідомила в Instagram.

Катерина Білик відмовила відомому артисту у співпраці

Попри привабливі перспективи, блогерка вирішила відмовитися. Вона пояснила, що як публічна особа, яка живе в Україні, враховує суспільний контекст і реакцію своєї аудиторії. Ключовим фактором стали публічні виступи артиста в Росії вже після 2022 року — ця інформація раніше викликала резонанс і критику серед українців.

Білик наголосила, що не виключає можливості співпраці в майбутньому, але за інших умов. За її словами, вона була б готова розглянути спільний проєкт, якби він містив відкриту підтримку України — наприклад, у форматі відеозвернення або соціального меседжу, який відповідав би очікуванням її аудиторії та нинішньому контексту.

Що відомо про Катерину Білик

Модель і блогерка з досить великою аудиторією в соцмережах.

Переможниця титулу Miss Supranational Ukraine 2025 та учасниця міжнародного фіналу (увійшла в топ-12).

Представляла Україну на різних світових конкурсах краси.

Відома також соціальними ініціативами — наприклад, роздавала тисячі білих троянд у Києві як символ підтримки людей.

Активно підтримує благодійні проєкти та ЗСУ.

