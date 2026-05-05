Відома українська модель відмовила співаку Джейсону Деруло через виступи в РФ (фото)
Катерина Білик відхилила пропозицію про співпрацю з попартистом Джейсоном Деруло через його виступи в Росії після початку повномасштабної війни. Натомість вона запропонувала альтернативний формат — контент із чітким меседжем підтримки України.
Запит на колаборацію надійшов у стандартному для соцмереж форматі: командa артиста запропонувала зняти коротке відео під новий трек для Instagram і TikTok. Йшлося про трендовий transition-контент із потенційно високими охопленнями. Умови передбачали взаємну активність — репости, реакції та можливий приріст аудиторії за рахунок великої фан-бази виконавця. Про це Катерина Білик повідомила в Instagram.
Попри привабливі перспективи, блогерка вирішила відмовитися. Вона пояснила, що як публічна особа, яка живе в Україні, враховує суспільний контекст і реакцію своєї аудиторії. Ключовим фактором стали публічні виступи артиста в Росії вже після 2022 року — ця інформація раніше викликала резонанс і критику серед українців.
Білик наголосила, що не виключає можливості співпраці в майбутньому, але за інших умов. За її словами, вона була б готова розглянути спільний проєкт, якби він містив відкриту підтримку України — наприклад, у форматі відеозвернення або соціального меседжу, який відповідав би очікуванням її аудиторії та нинішньому контексту.
Що відомо про Катерину Білик
- Модель і блогерка з досить великою аудиторією в соцмережах.
- Переможниця титулу Miss Supranational Ukraine 2025 та учасниця міжнародного фіналу (увійшла в топ-12).
- Представляла Україну на різних світових конкурсах краси.
- Відома також соціальними ініціативами — наприклад, роздавала тисячі білих троянд у Києві як символ підтримки людей.
- Активно підтримує благодійні проєкти та ЗСУ.
