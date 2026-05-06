Известный российский певец разбился на Ferrari в центре Москвы (фото, видео)

31-летний рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в ДТП. По предварительным данным, артист не справился с управлением и врезался в светофор. Вместе с ним в салоне был пассажир.

Navai во время аварии был за рулем своего Ferrari 488 Pista без номерных знаков. Как говорят очевидцы, после ДТП музыкант пытался быстро скрыться с места происшествия, переодевшись в другую одежду. В салоне находился пассажир — друг рэпера. На данный момент о пострадавших не сообщается. Сотрудники местной патрульной полиции продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Navai разбился на Ferrari

Спорткар Navai серьезно пострадал: оторвано левое заднее колесо, снесена передняя часть, поврежден бок, на кузове остались многочисленные вмятины. Стоимость такой машины оценивают в 47-68 млн рублей, а ремонт может стоить в десятки миллионов.

Відео дня

Объясняя причину ДТП, рэпер заговорил о плохих гоночных шинах. Он оправдался, что не успел поставить номера на автомобиль, так как совсем недавно его приобрел. "Машину не жалко, главное, что все живы и здоровы", — прокомментировал он.

Navai разбился в ДТП в Москве Фото: Telegram

Navai — российский рэпер азербайджанского происхождения, который прославился как участник дуэта HammAli & Navai. В 2021 году этот проект распался. Теперь музыкант развивает собственную карьеру.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Народная артистка Украины Наталья Могилевская попала в ДТП, произошедшее 2 февраля в столице. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия и сильный гололед на киевских дорогах. Событие вызвало волну беспокойства среди коллег по цеху и многочисленных фанатов звезды, которые активно выражают свою поддержку в соцсетях.

Популярный украинский артист и преемник Игоря Кондратюка в роли ведущего обновленного "Караоке на Майдане" рассказал о сложных диагнозах. Исполнитель объяснил, что именно физическое состояние заставило его временно приостановить развитие музыкальной карьеры, несмотря на успех на телевидении и в шоубизнесе.

В сети набирает популярность видео с концерта Артема Пивоварова, на котором показан резкий спор между артистом и зрителем. Ролик, впервые появившийся на фанатской странице pivovarov.portal.fan в TikTok, спровоцировал бурные дискуссии в комментариях: мнения пользователей относительно поведения певца разделились.