Відомий російський співак розбився на Ferrari у центрі Москви (фото, відео)

31-річний репер Navai (справжнє ім'я — Наваї Бакіров) потрапив у ДТП. За попередніми даними, артист не впорався з керуванням і врізався у світлофор. Разом з ним в салоні був пасажир.

Navai під час аварії був за кермом свого Ferrari 488 Pista без номерних знаків. Як кажуть очевидці, після ДТП музикант намагався швидко втекти з місця події, переодягнувшись в інший одяг. В салоні перебував пасажир — друг репера. Наразі про постраждалих не повідомляють. Співробітники місцевої патрульної поліції продовжують з'ясовувати обставини ДТП.

Navai розбився на Ferrari

Спорткар Navai серйозно постраждав: відірвано ліве заднє колесо, знесено передню частину, пошкоджено бік, на кузові залишилися численні вм'ятини. Вартість такої машини оцінюють в 47-68 млн рублів, а ремонт може коштувати в десятки мільйонів.

Пояснюючи причину ДТП, репер заговорив про погані гоночні шини. Він виправдався, що не встиг поставити номери на автомобіль, бо зовсім недавно його придбав. "Машину не шкода, головне, що всі живі й здорові", — прокоментував він.

Navai розбився у ДТП у Москві

Navai — російський репер азербайджанського походження, який прославився як учасник дуету HammAli & Navai. У 2021 році цей проєкт розпався. Тепер музикант розвиває власну кар’єру.

