Этот фильм из 90-х, где главную роль сыграла украинка, стал классикой кино

7 мая 1997 года, то есть уже 29 лет назад, состоялась масштабная премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент" на Каннском кинофестивале во Франции. Там сыграла известная американская актриса украинского происхождения Мила Йовович, а также герой боевиков Брюс Уиллис. Ленту уже давно называют классикой мирового кинематографа.

Фантастический боевик "Пятый элемент" открывал Каннский кинофестиваль 1997 года. Событие превратилось в настоящее шоу с футуристическим балетом, показом мод от дизайнера Жана-Поля Готье, который работал над костюмами для фильма, а также фейерверком, чтобы подчеркнуть атмосферу и стиль ленты. Чем интересна эта картина, — узнавайте в материале Фокуса.

Интересно, что на организацию премьеры потратили около 1-3 миллионов долларов. На то время это стало рекордом для фестиваля. Внимание публики привлекла Милла Йовович. Она появилась в ярком дизайнерском образе, который впоследствии назвали культовым. В конце концов, первый показ картины превратился в масштабное культурное событие, которое задало тон всему фестивалю и подчеркнуло амбиции Люка Бессона.

Сюжет "Пятого элемента"

По сюжету, Земле угрожает зло вселенского масштаба, появляющееся каждые 5000 лет. Бывший спецагент Корбен Даллас (Брюс Уиллис) вынужден взять на себя миссию по спасению мира. Однажды в его авто появляется загадочная девушка Лилу (Милла Йовович), как оказалось, она — таинственное существо, которое является "пятым элементом", ключом к победе над тьмой.

Милла Йовович в костюме от Жана-Поля Готье Фото: IMDB

Вместе с ними они должны собрать четыре стихии (огонь, воду, землю и воздух) и остановить зло, которое приближается, чтобы уничтожить все живое на своем пути.

Школьная история

Люк Бессон в интервью рассказывал, что писать историю фильма начал еще в 16 лет, когда учился в школе, а со временем эта идея переросла в культовую ленту. О создании фильма в сети "гуляет" еще немало легенд и интересных фактов. В частности, многим зрителям запомнилась музыкальная сцена с "Девой Плавалагуной". Ее голос создан путем сочетания реального вокала и цифровой обработки, поскольку некоторые ноты физически выполнить невозможно. А вот образ Руби Рода (чопорного любимца публики), которого воплотил Крис Такер, сначала предлагали музыканту Принцу, но он отказался из-за занятости.

Рекордный бюджет

На момент выхода "Пятый элемент" стал самым дорогим европейским фильмом с бюджетом около 90 миллионов долларов. В итоге боевик имел большой международный успех и собрал более 260 миллионов долларов в прокате, став классикой мирового кино.

