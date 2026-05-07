Цей фільм з 90-х, де головну роль зіграла українка, став класикою кіно

7 травня 1997 року, тобто уже 29 років тому, відбулась масштабна прем’єра фільму Люка Бессона "П’ятий елемент" на Канському кінофестивалі у Франції. Там зіграла відома американська акторка українського походження Міла Йовович, а також герой бойовиків Брюс Вілліс. Стрічку вже давно називають класикою світового кінематографу.

Фантастичний бойовик "П'ятий елемент" відкривав Канський кінофестиваль 1997 року. Подія перетворилася на справжнє шоу з футуристичним балетом, показом мод від дизайнера Жана-Поля Готьє, який працював над костюмами для фільму, а також феєрверком, аби підкреслити атмосферу та стиль стрічки. Чим цікава ця картина, – дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Цікаво, що на організацію прем’єри витратили близько 1-3 мільйонів доларів. На той час це стало рекордом для фестивалю. Увагу публіки привернула Мілла Йовович. Вона з’явилася у яскравому дизайнерському образі, котрий згодом назвали культовим. Зрештою, перший показ картини перетворився на масштабну культурну подію, яка задала тон усьому фестивалю і підкреслила амбіції Люка Бессона.

Сюжет "П’ятого елемента"

За сюжетом, Землі загрожує зло вселенського масштабу, що з’являється кожні 5000 років. Колишній спецагент Корбен Даллас (Брюс Вілліс) змушений взяти на себе місію з порятунку світу. Одного дня в його авто з’являється загадкова дівчина Лілу (Мілла Йовович), як виявилось, вона – таємнича істота, яка є "п’ятим елементом", ключем до перемоги над пітьмою.

Мілла Йовович у костюмі від Жана-Поля Готьє Фото: IMDB

Разом із ними вони мають зібрати чотири стихії (вогонь, воду, землю і повітря) і зупинити зло, яке наближається, аби знищити все живе на своєму шляху.

Шкільна історія

Люк Бессон в інтерв’ю розповідав, що писати історію фільму почав ще у 16 років, коли навчався у школі, а з часом ця ідея переросла у культову стрічку. Про створення фільму в мережі "гуляє" ще чимало легенд та цікавих фактів. Зокрема, багатьом глядачам запам’яталася музична сцена з "Дівою Плавалагуною". Її голос створений шляхом поєднання реального вокалу та цифрової обробки, оскільки деякі ноти фізично виконати неможливо. А от образ Рубі Рода (манірного улюбленця публіки), якого втілив Кріс Такер, спочатку пропонували музиканту Принцу, та він відмовився через зайнятість.

Рекордний бюджет

На момент виходу "П’ятий елемент" став найдорожчим європейським фільмом із бюджетом близько 90 мільйонів доларів. У підсумку бойовик мав великий міжнародний успіх і зібрав понад 260 мільйонів доларів у прокаті, ставши класикою світового кіно.

