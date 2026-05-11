Гений эпатажа: самые странные выходки Сальвадора Дали, которого мир сначала не понял (фото)

11 мая — день рождения легендарного испанского художника Сальвадора Дали, одного из самых эксцентричных художников ХХ века. Его считали гением, сумасшедшим, провокатором и мастером одновременно. Дали не просто создавал картины — он превратил собственную жизнь в непрерывный сюрреалистический перформанс.

Фокус рассказывает о его самых сногсшибательных выходках и фактах, которые сделали Дали легендой.

"Я — сюрреализм"

Сальвадор родился 11 мая 1904 года в семье нотариуса Сальвадора Дали-и-Куси и Фелипы Доменеч в городке Фигерасе в Каталонии, на северо-востоке Королевства Испания. Мальчик родился через девять месяцев после смерти своего брата, которого тоже звали Сальвадор. Когда ему было пять лет, родители взяли сына с собой на могилу брата и сказали, что он был его реинкарнацией.

Мысль, что он является копией своего брата, вызвала у Сальвадора страх перед могилой брата и желание доказать свою уникальность в мире.

Відео дня

Интересно, что когда художники-сюрреалисты исключили Дали из своего круга из-за его скандальных взглядов и поведения, тот ответил фразой, которая вошла в историю:

"Сюрреализм — это я".

Выступление в водолазном костюме

На одной из лекций в Лондоне именинник появился в глубоководном скафандре, заявив, что "ныряет в подсознание". Интересно, что Дали едва не задохнулся прямо на сцене, а публика думала, что это просто часть шоу.

Поскольку это был 1936 год, не все знали, как работает гидрокостюм, и если бы присутствующие не додумались сломать его с помощью бильярдного кия, то затея могла бы стоить Сальвадору жизни.

Сальвадор Дали в скафандре Фото: соцсети

Отметим, что в Украине можно увидеть собственными глазами картины именинника. А именно — в Ровно.

Картина Сальвадора Дали в Ровно Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Картина Сальвадора Дали в Ровно Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Домашний муравьед

Художник любил шокировать людей даже на прогулках. Он часто выгуливал на золотом поводке муравьеда. Это стало одним из символов эпатажного стиля жизни Дали.

Говорят, он завел такое необычное животное, чтобы побороть давнюю неприязнь к муравьям, или в знак памяти о поэте Андре Бретоне, которого называл муравьедом.

Дали с муравьедом Фото: Соцсети

Усы как произведение искусства

Знаменитые закрученные усы художника были не просто имиджем. Дали говорил: "Мои усы — это антенны искусства".

После смерти художника усы, по словам очевидцев, сохранили форму идеальной "десятой минуты".

"Постоянство памяти" Далее Фото: Википедия

Другие интересные факты

Известно, что именинник сотрудничал с Уолтом Диснеем над сюрреалистическим мультфильмом Destino. Проект опередил свое время и был завершен лишь спустя десятилетия после смерти обоих художников.

Многие считали Дали просто шутом. Но сегодня его признают одним из самых влиятельных представителей сюрреализма. Его работы повлияли на живопись, моду, кино, рекламу и даже современную поп-культуру.

В Фигерасе Сальвадор создал собственный театр-музей — настоящий лабиринт сюрреализма. Там же он и похоронен — прямо под сценой.

Его жизнь была похожа на сон, где грань между гениальностью и безумием намеренно стиралась. Сам Дали говорил: "Единственная разница между мной и сумасшедшим в том, что я не сумасшедший".

Театр в Фигерасе Фото: Википедия

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Картину Сальвадора Дали купили за 150 фунтов стерлингов (8400 грн) на распродаже, несмотря на ее оценку в 20-30 000 фунтов стерлингов (более миллиона гривен).

Работы Дали не были случайным полетом фантазии, а скорее попытками исследовать лабиринты человеческого сознания.

Кроме того, коллекцию из 11 рисунков испанского сюрреалиста продали на аукционе за 24 000 евро.