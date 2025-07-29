Картину Сальвадора Дали, которая стоит миллион гривен, продали за "копейки": как так произошло (фото)

Картину знаменитого испанского художника Сальвадора Дали купили за 150 фунтов стерлингов (8400 грн) на распродаже, несмотря на ее оценку в 20-30 000 фунтов стерлингов (более миллиона гривен).

Related video

Необычная иллюстрация была частью заброшенного проекта художника-сюрреалиста "Тысяча и одна ночь". Об этом пишет The Guardian.

Когда картина была выставлена на аукцион на распродаже в Кембридже два года назад, она привлекла лишь двух участников торгов — и была продана за 150 фунтов стерлингов.

Сейчас ее оценили в 20 000-30 000 фунтов стерлингов после того, как было подтверждено, что это иллюстрация "старого султана", которого Дали нарисовал в 1966 году.

Произведение искусства

"Вечио Султано", произведение искусства в смешанной технике, выполненное акварельными красками и фломастером, является иллюстрацией сцены из "Тысячи и одной ночи" — одной из 500 иллюстраций, которые великий художник-сюрреалист намеревался создать к ближневосточным народным сказкам.

"Дали был довольно одержим мавританской культурой и считал себя представителем мавританского рода", — сказала Габриэль Дауни, специалист по изобразительному искусству.

Покровители Дали, Джузеппе и Мара Альбаретто, заказали иллюстрации, а итальянское издательство Rizzoli планировало их опубликовать. Но художник отказался от проекта, завершив лишь 100 из 500 иллюстраций, оставив их неопубликованными.

"Вечио Султано" Фото: The Guardian

"Из этих 100 иллюстраций половина осталась в издательстве Rizzoli и была повреждена или потеряна, а остальные 50 остались у Альбаретто, а позже их унаследовала их дочь Кристина, которая также была крестницей Дали", — сказала Дауни.

50 иллюстраций, сохранившихся у семьи Альбаретто, были опубликованы только в 2014 году, что снова разожгло интерес к заброшенному проекту и подняло интригу относительно местонахождения неопубликованных произведений.

Однако, 60-летний антиквар из Кембриджа не знал об этом два года назад, когда приобрел "Вечио Султано" на распродаже, заметив подпись Дали в правом нижнем углу.

"Аукцион не онлайн, поэтому вы приходите, смотрите, и что бы вы ни видели, [это] ваш шанс найти сокровище", — сказал он.

"В основном я покупаю вещи, которые мне нравятся. На этот раз я немного рисковал, потому что, честно говоря, не был уверен, что повесят это на стену... Мне нравятся необычные произведения искусства", — добавил новый владелец картины Дали.

Где нашли картину

Мужчине сказали, что картину нашли в гараже лондонского дома, и он едва сдержал свой восторг, увидев наклейки на обороте, которые свидетельствовали о том, что она была выставлена на аукцион Sotheby's в 1990-х годах.

Картина, на которой изображен султан, украшенный драгоценностями, не вызвала широкого восхищения: несмотря на то, что ее описывали как оригинальную картину Дали, продавцы "даже не указали ее с резервной [ценой]", сказал он. Один человек сделал ставку против него во время аукциона — и сдался, когда Рассел предложил 150 фунтов стерлингов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Творения Пабло Пикассо случайно нашли в секонд-хенде Бельгии.

Работы Дали не были случайным полетом фантазии, а скорее попытками исследовать лабиринты человеческого сознания.

Кроме того, коллекцию из 11 рисунков известного испанского сюрреалиста продали на аукционе за 24 000 евро.