Картину Сальвадора Далі, яка коштує мільйон гривень, продали за "копійки": як так сталося (фото)

Картину знаменитого іспанського художника Сальвадора Далі купили за 150 фунтів стерлінгів (8400 грн) на розпродажі, попри її оцінку в 20-30 000 фунтів стерлінгів (понад мільйон гривень).

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Незвичайна ілюстрація була частиною покинутого проєкту художника-сюрреаліста "Тисяча і одна ніч". Про це пише The Guardian.

Коли картина була виставлена на аукціон на розпродажі в Кембриджі два роки тому, вона залучила лише двох учасників торгів – і була продана за 150 фунтів стерлінгів.

Наразі її оцінили в 20 000-30 000 фунтів стерлінгів після того, як було підтверджено, що це ілюстрація "старого султана", якого Далі намалював у 1966 році.

Витвір мистецтва

"Вечіо Султано", витвір мистецтва у змішаній техніці, виконаний акварельними фарбами та фломастером, є ілюстрацією сцени з "Тисячі і одна ночі" – однієї з 500 ілюстрацій, які великий художник-сюрреаліст мав намір створити до близькосхідних народних казок.

"Далі був досить одержимий мавританською культурою і вважав себе представником мавританського роду", — сказала Габріель Дауні, спеціалістка з образотворчого мистецтва.

Покровителі Далі, Джузеппе та Мара Альбаретто, замовили ілюстрації, а італійське видавництво Rizzoli планувало їх опублікувати. Але художник відмовився від проєкту, завершивши лише 100 з 500 ілюстрацій, залишивши їх неопублікованими.

"Вечіо Султано" Фото: The Guardian

"З цих 100 ілюстрацій половина залишилася у видавництві Rizzoli і була пошкоджена або втрачена, а інші 50 залишилися у Альбаретто, а пізніше їх успадкувала їхня дочка Христина, яка також була хрещеницею Далі", — сказала Дауні.

50 ілюстрацій, що збереглися у родини Альбаретто, були опубліковані аж у 2014 році, що знову розпалило інтерес до покинутого проєкту та підняло інтригу щодо місцезнаходження неопублікованих творів.

Однак, 60-річний антиквар з Кембриджа не знав про це два роки тому, коли придбав "Вечіо Султано" на розпродажі, помітивши підпис Далі в правому нижньому куті.

"Аукціон не онлайн, тому ви приходите, дивитеся, і що б ви не бачили, [це] ваш шанс знайти скарб", — сказав він.

"Здебільшого я купую речі, які мені подобаються. Цього разу я трохи ризикував, бо, чесно кажучи, не був впевнений, що повісять це на стіну… Мені подобаються незвичайні твори мистецтва", — додав новий власник картини Далі.

Де знайшли картину

Чоловіку сказали, що картину знайшли в гаражі лондонського будинку, і він ледве стримав своє захоплення, побачивши наклейки на звороті, які свідчили про те, що вона була виставлена на аукціон Sotheby's у 1990-х роках.

Картина, на якій зображено султана, прикрашеного коштовностями, не викликала широкого захоплення: попри те, що її описували як оригінальну картину Далі, продавці "навіть не вказали її з резервною [ціною]", сказав він. Одна людина зробила ставку проти нього під час аукціону — і здалася, коли Рассел запропонував 150 фунтів стерлінгів.

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