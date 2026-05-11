Геній епатажу: найдивніші витівки Сальвадора Далі, якого світ спершу не зрозумів (фото)

11 травня — день народження легендарного іспанського художника Сальвадора Далі, одного з найексцентричніших митців ХХ століття. Його вважали генієм, божевільним, провокатором і майстром одночасно. Далі не просто створював картини — він перетворив власне життя на безперервний сюрреалістичний перформанс.

Фокус розповідає про його найкарколомніші витівки і факти, які зробили Далі легендою.

"Я — сюрреалізм"

Сальвадор народився 11 травня 1904 року в родині нотаріуса Сальвадора Далі-і-Кусі і Феліпи Доменеч у містечку Фігерасі в Каталонії, на північному сході Королівства Іспанія. Хлопчик народився через дев'ять місяців після смерті свого брата, якого теж звали Сальвадор. Коли йому було п'ять років, батьки взяли сина із собою на могилу брата і сказали, що він був його реінкарнацією.

Думка, що він є копією свого брата, викликала у Сальвадора страх перед могилою брата і бажання довести свою унікальність у світі.

Відео дня

Цікаво, що коли митці-сюрреалісти виключили Далі зі свого кола через його скандальні погляди й поведінку, той відповів фразою, яка увійшла в історію:

"Сюрреалізм — це я".

Виступ у водолазному костюмі

На одній із лекцій у Лондоні іменинник з’явився у глибоководному скафандрі, заявивши, що "пірнає у підсвідомість". Цікаво, що Далі ледь не задихнувся просто на сцені, а публіка думала, що це просто частина шоу.

Оскільки це був 1936 рік, не всі знали, як працює гідрокостюм, і якби присутні не додумалися зламати його за допомогою більярдного кия, то витівка могла б коштувати Сальвадору життя.

Сальвадор Далі у скафандрі Фото: соцмережі

Зазначимо, що в Україні можна побачити на власні очі картини іменинника. А саме — у Рівному.

Картина Сальвадора Далі в Рівному Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Картина Сальвадора Далі в Рівному Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Домашній мурахоїд

Митець любив шокувати людей навіть на прогулянках. Він часто вигулював на золотому повідку мурахоїда. Це стало одним із символів епатажного стилю життя Далі.

Кажуть, він завів таку незвичну тварину, щоб побороти давню неприязнь до мурашок, або на знак пам'яті про поета Андре Бретона, якого називав мурахоїдом.

Далі з мурахоїдом Фото: Соцмережі

Вуса як витвір мистецтва

Знамениті закручені вуса митця були не просто іміджем. Далі казав: "Мої вуса — це антени мистецтва".

Після смерті художника вуса, за словами очевидців, зберегли форму ідеальної "десятої хвилини".

"Постійність пам"яті" Далі Фото: Вікіпедія

Інші цікаві факти

Відомо, що іменинник співпрацював із Волтом Діснеєм над сюрреалістичним мультфільмом Destino. Проєкт випередив свій час і був завершений лише через десятиліття після смерті обох митців.

Багато хто вважав Далі просто блазнем. Але сьогодні його визнають одним із найвпливовіших представників сюрреалізму. Його роботи вплинули на живопис, моду, кіно, рекламу й навіть сучасну попкультуру.

У Фігерасі Сальвадор створив власний театр-музей — справжній лабіринт сюрреалізму. Там же він і похований — просто під сценою.

Його життя було схоже на сон, де межа між геніальністю і безумством навмисно стиралася. Сам Далі говорив: "Єдина різниця між мною і божевільним у тому, що я не божевільний".

Театр у Фігерасі Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Картину Сальвадора Далі купили за 150 фунтів стерлінгів (8400 грн) на розпродажі, попри її оцінку в 20-30 000 фунтів стерлінгів (понад мільйон гривень).

Роботи Далі не були випадковим польотом фантазії, а радше спробами дослідити лабіринти людської свідомості.

Крім того, колекцію з 11 малюнків іспанського сюрреаліста продали на аукціоні за 24 000 євро.