Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Потап повторил сообщение своей бывшей Насти Каменских: "До новой главы"

потап опубликовал сообщение в инстаграм
Рэпер Потап | Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Продюсер и шоумен Потап 8 мая празднует свое 45-летие. По случаю дня рождения артист провел день в Барселоне и намекнул на личные переживания после развода с Настей Каменских.

В своем Instagram Потап опубликовал серию фото на фоне архитектурных памятников Барселоны. Однако внимание поклонников привлекли не только кадры из Испании, но и подпись к ним. Артист написал: "К новой главе. Пусть она станет лучшей из всех, что были написаны ранее".

Потап после развода с Каменских после развода
Потап повторил сообщение Каменских
Фото: Instagram

Пользователи обратили внимание, что эти слова дословно повторяют поздравление, которое Настя Каменских писала на свое 39-летие. Тогда певица пожелала себе "новой главы жизни", которая должна была бы стать лучшей.

Настя Каменских после развода с Потапом после развода с Потапом
Сообщение Насти Каменских на ее 39-летие
Фото: Instagram

После недавнего развода публика восприняла такой жест как очередной намек на личные отношения артиста. В то же время в комментариях под сообщением Потапа подписчики активно поздравляют его с юбилеем, преимущественно на русском языке.

Відео дня

Потап и Настя расстались

1 мая 2026 года певица и рэпер официально сообщили о разводе после семи лет брака. В 2019 году Каменских и Потапенко неожиданно для фанатов узаконили свои отношения, до последнего скрывая свой роман.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все доходит до конца", — говорилось в заявлении Потапа и Насти.

Последние годы они время от времени подогревали слухи о разводе, однако официально все опровергали.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также Фокус рассказывал о зарождении истории любви Потапа и Насти и ее окончании.