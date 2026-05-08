Потап повторив допис своєї колишньої Насті Каменських: "До нової глави"

Продюсер і шоумен Потап 8 травня святкує своє 45-річчя. З нагоди дня народження артист провів день у Барселоні та натякнув на особисті переживання після розлучення з Настею Каменських.

У своєму Instagram Потап опублікував серію фото на тлі архітектурних пам’яток Барселони. Однак увагу шанувальників привернули не лише кадри з Іспанії, а й підпис до них. Артист написав: "До нової глави. Нехай вона стане найкращою з усіх, що були написані раніше".

Потап повторив допис Каменських Фото: Instagram

Користувачі звернули увагу, що ці слова дослівно повторюють привітання, яке Настя Каменських писала на своє 39-річчя. Тоді співачка побажала собі "нової глави життя", яка мала б стати найкращою.

Допис Насті Каменських на її 39-річчя Фото: Instagram

Після нещодавнього розлучення публіка сприйняла такий жест як черговий натяк на особисті стосунки артиста. Водночас у коментарях під дописом Потапа підписники активно вітають його з ювілеєм, переважно російською мовою.

Потап та Настя розлучилися

1 травня 2026 року співачка та репер офіційно повідомили про розлучення після семи років шлюбу. У 2019 році Каменських та Потапенко несподівано для фанатів узаконили свої стосунки, до останнього приховувавши свій роман.

"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все доходить до кінця", — йшлося в заяві Потапа та Насті.

Останні роки вони час від часу підігрівали чутки про розлучення, проте офіційно все спростовували.

