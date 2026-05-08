Тарас Тополя показался с макияжем и накрашенными ногтями: "Это красиво" (фото)

Лидер группы Тарас Тополя показал, как проводит время с 5-летней дочерью Машей. Артист похвастался ярким маникюром и макияжем, которые ему сделала девочка во время домашнего "салона красоты".

В своем Instagram певец поделился забавными кадрами с дочкой. Маша решила устроить бьюти-эксперименты на отце, а тот с удовольствием поддержал детскую инициативу.

В частности, девочка накрасила Тарасу Тополи ногти в бирюзовый и розовый цвета, а также сделала макияж глаз. В руках Маша держала и помаду, вероятно, планируя добавить папе еще и блеска для губ.

Тарас Тополя показался с макияжем и маникюром Фото: Instagram

Сам артист с юмором отнесся к перевоплощению и поддержал дочь. "Во-первых, это красиво!" — пошутил певец.

Дети Тараса Тополя

Тарас Тополя воспитывает троих детей — сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию. Их артисту родила певица Елена Тополя, с которой он состоял в браке с 2013 до 2025 года.

