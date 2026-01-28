На фоне скандала с Еленой: Тарас Тополя заявил, что вывезет детей из Украины

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил, что их с Еленой Тополей общие дети проведут летние каникулы за границей. По словам артиста, малышей планируют отправить к бабушке и дедушке в Соединенные Штаты Америки.

Тарас отметил, что дети будут жить в частном доме с большой территорией, где смогут много времени проводить на свежем воздухе и отдыхать у бассейна. Об этом Тарас Тополя рассказал в интервью для издания BLIK.ua.

"Летом отправляем наших деток к их бабушке в США. В частный дом с большой территорией и бассейном. Можно купаться и загорать. Открываю детям мир таким образом. Каждое лето бабушка с дедушкой открывают им Америку в прямом и переносном плане", — сказал артист.

Брак Елены Тополи с Тарасом и трое детей

Елена и Тарас Тополя поженились в 2013 году. Они были вместе более 12 лет, став одной из самых известных пар украинского шоубизнеса. Во время брака Елена взяла фамилию мужа и начала развивать карьеру под новым именем.

Відео дня

У уже бывших супругов есть трое детей:

сын Роман (родился в 2013 году);

сын Марк (2015);

дочь Мария (2020).

1 декабря 2025 года Тарас и Елена Тополи внезапно объявили о разводе. Пара отметила, что решение они приняли совместно. Тарас и Елена добавили, что останутся партнерами в воспитании сыновей и дочери и относятся с уважением друг к другу, а комментариев относительно разрыва не будут давать.

Тарас и Елена Тополя с детьми Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

19 января разгорелся скандал вокруг частного видео Елены Тополи. 23-летний мужчина начал угрожать Елене и требовать 75 тысяч долларов, а она отказала ему и подала заявление в правоохранительные органы.

Продюсер и ведущий Евгений Фешак сообщил, что за последний год жертвами подобных махинаций, кроме Елены Тополи, стали по меньшей мере трое известных публичных лиц.

Кроме того, ее бывший муж Тарас Тополя выразил слова поддержки и заявил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.