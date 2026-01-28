На тлі скандалу з Оленою: Тарас Тополя заявив, що вивезе дітей з України

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив, що їхні з Оленою Тополею спільні діти проведуть літні канікули за кордоном. За словами артиста, малечу планують відправити до бабусі та дідуся у Сполучені Штати Америки.

Тарас зазначив, що діти житимуть у приватному будинку з великою територією, де матимуть змогу багато часу проводити на свіжому повітрі та відпочивати біля басейну. Про це Тарас Тополя розповів в інтерв’ю для видання BLIK.ua.

"Влітку відправляємо наших діток до їх бабусі у США. У приватний будинок з великою територією та басейном. Можна купатися і засмагати. Відкриваю дітям світ у такий спосіб. Щоліта бабуся з дідусем відкривають їм Америку у прямому і переносному плані", – сказав артист.

Шлюб Олени Тополі з Тарасом та троє дітей

Олена та Тарас Тополя одружилися у 2013 році. Вони були разом понад 12 років, ставши однією із найвідоміших пар українського шоубізнесу. Під час шлюбу Олена взяла прізвище чоловіка та почала розвивати карʼєру під новим іменем.

Відео дня

У вже колишнього подружжя є троє дітей:

син Роман (народився 2013 року);

син Марк (2015);

дочка Марія (2020).

1 грудня 2025 року Тарас і Олена Тополі раптово оголосили про розлучення. Пара наголосила, що рішення вони ухвалили спільно. Тарас та Олена додали, що залишаться партнерами у вихованні синів та доньки і ставляться з повагою одне до одного, а коментарів щодо розриву не даватимуть.

Тарас та Олена Тополя з дітьми Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

19 січня розгорівся скандал навколо приватного відео Олени Тополі. 23-річний чоловік почав погрожувати Олені та вимагати 75 тисяч доларів, а вона відмовила йому та подала заяву в правоохоронні органи.

Продюсер та ведучий Євген Фешак повідомив, що за останній рік жертвами подібних махінацій, окрім Олени Тополі, стали щонайменше троє відомих публічних осіб.

Крім того, її колишній чоловік Тарас Тополя висловив слова підтримки і заявив, що ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду або заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.