Тарас Тополя показався з макіяжем і нафарбованими нігтями: "Це красиво" (фото)

Лідер гурту Тарас Тополя показав, як проводить час із 5-річною донькою Марійкою. Артист похизувався яскравим манікюром і макіяжем, які йому зробила дівчинка під час домашнього "салону краси".

У своєму Instagram співак поділився кумедними кадрами з донькою. Марійка вирішила влаштувати б’ютіексперименти на батькові, а той із задоволенням підтримав дитячу ініціативу.

Зокрема, дівчинка нафарбувала Тарасові Тополі нігті у бірюзовий та рожевий кольори, а також зробила макіяж очей. У руках Марійка тримала й помаду, ймовірно, плануючи додати татові ще й блиску для губ.

Тарас Тополя показався з макіяжем і манікюром Фото: Instagram

Сам артист із гумором поставився до перевтілення та підтримав доньку. "По-перше, це красиво!" — пожартував співак.

Діти Тараса Тополі

Тарас Тополя виховує трьох дітей — синів Романа та Марка, а також доньку Марію. Їх артистові народила співачка Олена Тополя, з якою він перебував у шлюбі з 2013 до 2025 року.

