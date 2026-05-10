"С Днем матери": украинские знаменитости показали своих мам в соцсетях (фото)
Певцы, актеры и телеведущие поздравили своих матерей с праздником, а также поделились трогательными фотографиями с мамами.
К поздравлениям с Днем матери 10 мая присоединились Джамала, Святослав Вакарчук, Леся Никитюк и многие другие отечественные звезды, пишет Фокус.
Джамала
Певица Джамала поделилась несколькими архивными фото с мамой.
"Быть мамой — это самая сложная и самая величественная задача одновременно. Это навсегда. Без выходных и без отдыха. Бесценно. Колоссально. Самое большое", — написала она.
Оля Полякова
Певица Оля Полякова выложила в Stories трогательное видео с дочками и своей мамой.
"Мои дорогие мамы. Сегодня хочется обнять каждую из вас. Быть мамой — это не об идеальности. Это о любви, которая сильнее усталости, страхов и бессонных ночей. Спасибо всем мамам за нежность, силу и тепло, которое вы дарите каждый день. И отдельно — моей маме и моим девочкам за то, что учат меня любить сильнее. С Днем матери", — подписала видео Полякова.
Руслана Лыжичко
Украинская певица Руслана Лыжичко опубликовала фото со своей мамой и рассказала, что в детстве откладывала карманные деньги, чтобы купить для нее веточку мимозы или один нарцисс на праздник.
"Я смотрела на роскошные розы и мечтала, что когда-то я смогу подарить такой букет своей Маме. Сегодня я могу это сделать. Но чувства и тогда, и сейчас одинаковые: мы с тобой одно целое и останемся им навсегда. Я так счастлива, что сегодня могу подарить эти цветы и что мы можем быть рядом", — написала артистка.
Святослав Вакарчук
Украинский исполнитель и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук также показал фото с мамой и написал короткое поздравление.
"Мама! Спасибо. За жизнь. За творчество. За все! Люблю", — говорится в подписи к фото.
Владимир Остапчук
Украинский телеведущий Владимир Остапчук в День матери опубликовал фото своей мамы с младшим сыном Тимофеем.
Тарас Цимбалюк
Актер Тарас Цимбалюк также показал в Stories совместное фото с мамой, добавив лаконичную подпись: "С Днем матери".
Леся Никитюк
К поздравлениям с Днем матери также присоединилась Леся Никитюк. На фото мама телеведущей держит своего внука Оскара на руках
"Поздравляю всех ваших мам и свою родненькую", — написала Никитюк.
Алина Гросу
Певица Алина Гросу обнародовала в Stories серию архивных фото с мамой, а также нынешнюю фотографию с мамой и сыном.
"С праздником тебя! И всех-всех прекрасных и очаровательных женщин с Днем матери. Будьте счастливыми, будьте здоровыми, долголетия вам и желаю всегда чувствовать любовь благодарность и уважение к своим деткам", — добавила певица.
Екатерина Осадчая
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая также порадовала подписчиков совместным фото с мамой в Stories.
"Мама. С праздником", — говорится в поздравлении.
Alyona Alyona
Alyona Alyona обнародовала целую серию фотографий с мамой. На некоторых фото женщины предстали в сказочных образах, сгенерированных искусственным интеллектом.
"С Днем матери. Люблю тебя, мама. Спасибо за все. Обнимайте сегодня своих мам особенно крепко", — написала рэперша.
