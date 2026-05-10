"З Днем матері": українські знаменитості показали своїх мам у соцмережах (фото)

Співаки, актори та телеведучі привітали своїх матерів зі святом, а також поділилися зворушливими фотографіями з мамами.

До привітань з Днем матері 10 травня долучилися Джамала, Святослав Вакарчук, Леся Нікітюк та багато інших вітчизняних зірок, пише Фокус.

Джамала

Джамала з мамою

Співачка Джамала поділилась кількома архівними фото з мамою.

"Бути мамою — це найскладніше і найвеличніше завдання водночас. Це назавжди. Без вихідних і без відпочинку. Безцінно. Колосально. Найбільше", — написала вона.

Оля Полякова

Оля Полякова з мамою Оля Полякова з доньками

Співачка Оля Полякова виклала в Stories зворушливе відео з доньками та своєю мамою.

"Мої дорогенькі мами. Сьогодні хочеться обійняти кожну з вас. Бути мамою — це не про ідеальність. Це про любов, яка сильніша за втому, страхи й безсонні ночі. Дякую всім мамам за ніжність, силу та тепло, яке ви даруєте щодня. І окремо — моїй мамі та моїм дівчаткам за те, що вчать мене любити сильніше. З Днем матері", — підписала відео Полякова.

Руслана Лижичко

Руслана з мамою Фото: Instagram

Українська співачка Руслана Лижичко опублікувала фото зі своєю мамою та розповіла, що в дитинстві відкладала кишенькові гроші, щоб купити для неї гілочку мімози чи один нарцис на свято.

"Я дивилася на розкішні троянди і мріяла, що колись я зможу подарувати такий букет своїй Мамі. Сьогодні я можу це зробити. Але почуття і тоді, і зараз однакові: ми з тобою одне ціле і залишимося ним назавжди. Я така щаслива, що сьогодні можу подарувати ці квіти і що ми можемо бути поруч", — написала артистка.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук з мамою Фото: Instagram

Український виконавець та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук також показав фото з мамою та написав коротке привітання.

"Мамо! Дякую. За життя. За творчість. За все! Люблю", — йдеться у підписі до фото.

Володимир Остапчук

Мама та син Володимира Остапчука Фото: Instagram

Український телеведучий Володимир Остапчук в День матері опублікував фото своєї мами з молодшим сином Тимофієм.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк з мамою Фото: Instagram

Актор Тарас Цимбалюк також показав в Stories спільне фото з мамою, додавши лаконічний підпис: "З Днем матері".

Леся Нікітюк

Мама Лесі Нікітюк

До привітань з Днем матері також доєдналася Леся Нікітюк. На фото мама телеведучої тримає свого внука Оскара

"Вітаю всіх ваших мам і свою рідненьку", — написала Нікітюк.

Аліна Гросу

Аліна Гросу з мамою

Співачка Аліна Гросу оприлюднила в Stories серію архівних фото з мамою, а також цьогорічну світлину з мамою та сином.

"Зі святом тебе! І всіх-всіх прекрасних та чарівних жінок з Днем матері. Будьте щасливими, будьте здоровими, довголіття вас і бажаю завжди відчувати любов вдячність і повагу до своїх діток", — додала співачка.

Катерина Осадча

Катерина Осадча з мамою Фото: Instagram

Українська телеведуча Катерина Осадча також порадувала підписників спільним фото з мамою в Stories.

"Мама. Зі святом", — йдеться в привітанні.

Alyona Alyona

Alyona Alyona з мамою Мама Alyona Alyona

Alyona Alyona оприлюднила цілу серію світлин з мамою. На деяких фото жінки постали в казкових образах, згенерований штучним інтелектом.

"З Днем матері. Люблю тебе, мамо. Дякую за все. Обіймайте сьогодні своїх мам особливо міцно", — написала реперка.

