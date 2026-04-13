Українські зірки на Великдень показали свої яйця, ковбаси та паски (фото)

12 квітня православні християни та греко-католики відзначили одне з найбільших церковних свят — Великдень. Українські співаки, актори, шоумени, волонтери показали, як провели цей день та що поклали до кошика.

Фокус розповідає, як пройшов Великдень у родинах Сергія Притули, Катерини Осадчої, Ольги Сумської і не тільки.

Сергій Притула

Колишній шоумен, а нині волонтер показав, як освячував паски в Києві. Свято Притула вирішив провести в колі найближчих. Компанію йому склали дружина Катерина, їхні діти Соломія, Стефанія та маленький Марко, а також старший син волонтера від першого шлюбу Дмитро.

Сергій Притула з родиною Фото: Instagram

Катерина Кухар

Українська балерина Катерина Кухар опублікувала фото з донькою та показала великодній стіл, який вона приготувала до свята. Зокрема, вони зробили цікавий декор для яєць з металевим відтінком.

Катерина Кухар з донькою Фото: Instagram

Ірина Федишин

Співачка також привітала українців з Великоднем. Артистка поділилася кадрами біля храму, на яких позувала з чоловіком та синами.

"Христос Воскрес! Від щирого серця вітаю вас зі Світлим святом Великодня! Це один із найвеличніших днів, свято, яке дарує нам віру, надію і світло. У цей день Господь особливо торкається наших сердець, зігріває душу й нагадує — чудеса існують", — зверталася до українців Федишин.

Ірина Федишин з рідними Фото: Instagram

Андрій Мацевко

Зірка "Х-Фактора" показався в яскравому образі та з не менш ефектним кошиком. У мережі писали, що це "найбільш дофаміновий" великодній кошик.

Андрій Мацевко Фото: Instagram

Ольга Сумська

Народна артистка України освятила кошик у церкві разом з чоловіком Віталієм Борисюком і донькою Ганною. Акторка вбралася в довгу чорну спідницю, светр та чорно-білу куртку.

"Христос Воскрес. Слава тобі, Боже. Дякуємо за цей світлий, натхненний день", — написала акторка.

Ба більше, Ольга Сумська поділилася власним рецептом пасок.

"Весь день біля плити …Але воно того варте… Ну а мої сирні пасочки вам вже знайомі, рецепт простий, але умова одна — базарний сир, домашні яйця! Тож,на 1 кг сиру, 8 яєць, перетираємо, додаємо склянку цукру, ваніль, родзинки, можна додати шматочки кураги, цедру апельсина. Без манки! Без борошна! Випікаю зазвичай на 160 градусів годину, але пильную, зменшую температуру в процесі, аби не підгоріло і гарно все пропеклось!" — розповіла народна артистка.

Сумська та Борисюк з донькою Фото: Instagram

Великодній стіл Ольги Сумської Фото: Instagram

Андрій Бєдняков

Ведучий розпочав свій ранок з відвідин храму. Андрій разом з донькою пішов освячувати паски. Вони одягли вишиванки та взяли свої кошики.

"Христос Воскрес! З Великоднем! Миру всім нам! Бережіть себе", — написав шоумен.

Андрій Бєдняков з донькою Фото: Instagram

Осадча та Горбунов

Сім’я ведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова поділилася світлинами зі святкування Великодня-2026. Зірки показали, як з двома синами ходили до церкви та святили кошики з великодніми смаколиками.

Осадча та Горбунов із синами Фото: Instagram

Ектор Хіменес-Браво

Відомий кулінар і суддя шоу "МастерШеф" звернувся до українців у соціальних мережах, привітавши з Великоднем та показавшись з пасочками.

"Великдень — це світле свято. І це світло нам вже пʼятий рік поспіль намагаються загасити… Сьогодні, коли ворог краде наш спокій, цей день набуває ще більш особливого значення. Я бачу, як ви готуєте паски попри тривоги", — зазначив Ектор.

Ектор Хіменес-Браво Фото: Instagram

Наталка Денисенко

Акторка відвідала храм з новим обранцем, бізнесменом і манекенником Юрієм Савранським, та сином Андрієм від першого шлюбу з Андрієм Федінчиком. Зірка екрану опублікувала кадри, на яких позувала у білосніжному образі — вишитій сукні, чоботах у тон і хустині. Її коханий показався у чорному костюмі. У руках Юрій тримав світлий кошик.

Святкові яйця Наталка оздобила харчовим золотом.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: Instagram

Яйця Наталки Денисенко Фото: Instagram

alyona alyona

Реперка поклала пасочки та яйця і пішла до церкви, щоб їх освятити. Зірка звернулася до підписників традиційним святковим привітанням зі слів: "Христос Воскрес".

alyona alyona Фото: Instagram

Віталій Козловський

Співак у святковий день влаштував сімейну фотосесію на галявині, позуючи з дружиною Юлією і маленьким сином Оскаром. Замість традиційного кошика вони використали плетене гніздо, куди поклали паску та писанки.

Віталій Козловський з дружиною та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко та дружина очільника Офісу президента Кирила Буданова Маріанна показали брендові речі на Великдень-2026.

Українська телеведуча Леся Нікітюк уперше зустріла Великдень у статусі мами, показавши свіжі кадри із сином Оскаром.

Крім того, актор Тарас Цимбалюк потрапив в аварію біля столичного ЖК "Варшавський".