Украинские звезды на Пасху показали свои яйца, колбасы и куличи (фото)

12 апреля православные христиане и греко-католики отметили один из самых больших церковных праздников — Пасху. Украинские певцы, актеры, шоумены, волонтеры показали, как провели этот день и что положили в корзину.

Фокус рассказывает, как прошла Пасха в семьях Сергея Притулы, Екатерины Осадчей, Ольги Сумской и не только.

Сергей Притула

Бывший шоумен, а ныне волонтер показал, как освящал куличи в Киеве. Праздник Притула решил провести в кругу самых близких. Компанию ему составили жена Екатерина, их дети Соломия, Стефания и маленький Марко, а также старший сын волонтера от первого брака Дмитрий.

Сергей Притула с семьей Фото: Instagram

Екатерина Кухар

Украинская балерина Екатерина Кухар опубликовала фото с дочерью и показала пасхальный стол, который она приготовила к празднику. В частности, они сделали интересный декор для яиц с металлическим оттенком.

Екатерина Кухар с дочерью Фото: Instagram

Ирина Федишин

Певица также поздравила украинцев с Пасхой. Артистка поделилась кадрами возле храма, на которых позировала с мужем и сыновьями.

"Христос Воскрес! От всей души поздравляю вас со Светлым праздником Пасхи! Это один из величайших дней, праздник, который дарит нам веру, надежду и свет. В этот день Господь особенно касается наших сердец, согревает душу и напоминает — чудеса существуют", — обращалась к украинцам Федишин.

Ирина Федишин с родными Фото: Instagram

Андрей Мацевко

Звезда "Х-Фактора" показался в ярком образе и с не менее эффектной корзиной. В сети писали, что это "самая дофаминовая" пасхальная корзина.

Андрей Мацевко Фото: Instagram

Ольга Сумская

Народная артистка Украины освятила корзину в церкви вместе с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной. Актриса нарядилась в длинную черную юбку, свитер и черно-белую куртку.

"Христос Воскрес. Слава тебе, Боже. Спасибо за этот светлый, вдохновенный день", — написала актриса.

Более того, Ольга Сумская поделилась собственным рецептом куличей.

"Весь день у плиты ... Но оно того стоит ... Ну а мои творожные пасочки вам уже знакомы, рецепт простой, но условие одно — базарный сыр, домашние яйца! Поэтому, на 1 кг творога, 8 яиц, перетираем, добавляем стакан сахара, ваниль, изюм, можно добавить кусочки кураги, цедру апельсина. Без манки! Без муки! Выпекаю обычно на 160 градусов час, но слежу, уменьшаю температуру в процессе, чтобы не подгорело и хорошо все пропеклось!" — рассказала народная артистка.

Сумская и Борисюк с дочкой Фото: Instagram

Пасхальный стол Ольги Сумской Фото: Instagram

Андрей Бедняков

Ведущий начал свое утро с посещения храма. Андрей вместе с дочерью пошел освящать куличи. Они надели вышиванки и взяли свои корзины.

"Христос Воскрес! С Пасхой! Мира всем нам! Берегите себя", — написал шоумен.

Андрей Бедняков с дочерью Фото: Instagram

Осадчая и Горбунов

Семья ведущих Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова поделилась фотографиями с празднования Пасхи-2026. Звезды показали, как с двумя сыновьями ходили в церковь и святили корзины с пасхальными вкусностями.

Осадчая и Горбунов с сыновьями Фото: Instagram

Эктор Хименес-Браво

Известный кулинар и судья шоу "МастерШеф" обратился к украинцам в социальных сетях, поздравив с Пасхой и показавшись с пасочками.

"Пасха — это светлый праздник. И этот свет нам уже пятый год подряд пытаются потушить... Сегодня, когда враг крадет наш покой, этот день приобретает еще более особое значение. Я вижу, как вы готовите куличи, несмотря на тревоги", — отметил Эктор.

Эктор Хименес-Браво Фото: Instagram

Наталка Денисенко

Актриса посетила храм с новым избранником, бизнесменом и манекенщиком Юрием Савранским, и сыном Андреем от первого брака с Андреем Фединчиком. Звезда экрана опубликовала кадры, на которых позировала в белоснежном образе — вышитом платье, сапогах в тон и платке. Ее возлюбленный показался в черном костюме. В руках Юрий держал светлую корзину.

Праздничные яйца Наталка украсила пищевым золотом.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский Фото: Instagram

Яйца Наталки Денисенко Фото: Instagram

Alyona Alyona

Рэперка положила пасочки и яйца и пошла в церковь, чтобы их освятить. Звезда обратилась к подписчикам традиционным праздничным поздравлением со слов: "Христос Воскрес".

Alyona Alyona Фото: Instagram

Виталий Козловский

Певец в праздничный день устроил семейную фотосессию на лужайке, позируя с женой Юлией и маленьким сыном Оскаром. Вместо традиционной корзины они использовали плетеное гнездо, куда положили кулич и писанки.

Виталий Козловский с женой и сыном Фото: Instagram

