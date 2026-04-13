Украинские звезды на Пасху показали свои яйца, колбасы и куличи (фото)
12 апреля православные христиане и греко-католики отметили один из самых больших церковных праздников — Пасху. Украинские певцы, актеры, шоумены, волонтеры показали, как провели этот день и что положили в корзину.
Фокус рассказывает, как прошла Пасха в семьях Сергея Притулы, Екатерины Осадчей, Ольги Сумской и не только.
Сергей Притула
Бывший шоумен, а ныне волонтер показал, как освящал куличи в Киеве. Праздник Притула решил провести в кругу самых близких. Компанию ему составили жена Екатерина, их дети Соломия, Стефания и маленький Марко, а также старший сын волонтера от первого брака Дмитрий.
Екатерина Кухар
Украинская балерина Екатерина Кухар опубликовала фото с дочерью и показала пасхальный стол, который она приготовила к празднику. В частности, они сделали интересный декор для яиц с металлическим оттенком.
Ирина Федишин
Певица также поздравила украинцев с Пасхой. Артистка поделилась кадрами возле храма, на которых позировала с мужем и сыновьями.
"Христос Воскрес! От всей души поздравляю вас со Светлым праздником Пасхи! Это один из величайших дней, праздник, который дарит нам веру, надежду и свет. В этот день Господь особенно касается наших сердец, согревает душу и напоминает — чудеса существуют", — обращалась к украинцам Федишин.
Андрей Мацевко
Звезда "Х-Фактора" показался в ярком образе и с не менее эффектной корзиной. В сети писали, что это "самая дофаминовая" пасхальная корзина.
Ольга Сумская
Народная артистка Украины освятила корзину в церкви вместе с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной. Актриса нарядилась в длинную черную юбку, свитер и черно-белую куртку.
"Христос Воскрес. Слава тебе, Боже. Спасибо за этот светлый, вдохновенный день", — написала актриса.
Более того, Ольга Сумская поделилась собственным рецептом куличей.
"Весь день у плиты ... Но оно того стоит ... Ну а мои творожные пасочки вам уже знакомы, рецепт простой, но условие одно — базарный сыр, домашние яйца! Поэтому, на 1 кг творога, 8 яиц, перетираем, добавляем стакан сахара, ваниль, изюм, можно добавить кусочки кураги, цедру апельсина. Без манки! Без муки! Выпекаю обычно на 160 градусов час, но слежу, уменьшаю температуру в процессе, чтобы не подгорело и хорошо все пропеклось!" — рассказала народная артистка.
Андрей Бедняков
Ведущий начал свое утро с посещения храма. Андрей вместе с дочерью пошел освящать куличи. Они надели вышиванки и взяли свои корзины.
"Христос Воскрес! С Пасхой! Мира всем нам! Берегите себя", — написал шоумен.
Осадчая и Горбунов
Семья ведущих Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова поделилась фотографиями с празднования Пасхи-2026. Звезды показали, как с двумя сыновьями ходили в церковь и святили корзины с пасхальными вкусностями.
Эктор Хименес-Браво
Известный кулинар и судья шоу "МастерШеф" обратился к украинцам в социальных сетях, поздравив с Пасхой и показавшись с пасочками.
"Пасха — это светлый праздник. И этот свет нам уже пятый год подряд пытаются потушить... Сегодня, когда враг крадет наш покой, этот день приобретает еще более особое значение. Я вижу, как вы готовите куличи, несмотря на тревоги", — отметил Эктор.
Наталка Денисенко
Актриса посетила храм с новым избранником, бизнесменом и манекенщиком Юрием Савранским, и сыном Андреем от первого брака с Андреем Фединчиком. Звезда экрана опубликовала кадры, на которых позировала в белоснежном образе — вышитом платье, сапогах в тон и платке. Ее возлюбленный показался в черном костюме. В руках Юрий держал светлую корзину.
Праздничные яйца Наталка украсила пищевым золотом.
Alyona Alyona
Рэперка положила пасочки и яйца и пошла в церковь, чтобы их освятить. Звезда обратилась к подписчикам традиционным праздничным поздравлением со слов: "Христос Воскрес".
Виталий Козловский
Певец в праздничный день устроил семейную фотосессию на лужайке, позируя с женой Юлией и маленьким сыном Оскаром. Вместо традиционной корзины они использовали плетеное гнездо, куда положили кулич и писанки.
