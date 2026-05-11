Украинка заставила себя сбежать из США в Украину: "Теряю лучшую жизнь"

Украинка Татьяна Грибкова, которая в течение длительного времени строила жизнь в Америке, ошеломила подписчиков новостью о возвращении в Украину. Девушка призналась, что несмотря на внешнюю стабильность и успех, внутри она чувствовала пустоту, которая в конце концов заставила ее выбрать путь домой.

В своем новом видео в Instagram Татьяна поделилась, что это решение не было эмоциональным или быстрым. По ее словам, мысли об Украине не оставляли ее все эти годы, даже когда казалось, что будущее в США уже окончательно определено.

"Со стороны все вроде хорошо: работа, стабильность, жизнь в Америке. Я держалась за это, потому что боялась остановиться. Но в какой-то момент я просто поняла, что потеряла себя", — делится блогерша.

Татьяна описывает жизнь в Штатах как бесконечную рутину, в которой ей, как энергичному и живому человеку, не хватило настоящих эмоций и ощущения "настоящей" жизни. Даже смена работы не помогла избавиться от внутреннего дискомфорта. Девушка поняла: чтобы снова начать творить и чувствовать драйв, нужно рискнуть всем, что она имела.

Відео дня

Процесс переезда был сопровожден страхом и сомнениями. Татьяна призналась, что даже за день до вылета хотела остаться из-за неизвестности перед будущим.

"Я сделала это со слезами, со страхом и мыслью, что, возможно, теряю лучшую жизнь. Но наш внутренний голос не обманывает. Я не знаю, ошибка ли это, и что будет дальше, но сейчас я точно могу сказать: я молодец, что решилась", — резюмировала она.

Сейчас Татьяна настроена прожить жизнь не "правильно" или "стабильно", а наполнено, прислушиваясь к собственным желаниям и реализуя новые творческие проекты на родной земле.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка сбежала из Германии после четырех лет жизни там. Она признается, что все это время не жила, а просто существовала.

Украинка по имени Арина пожила в Грузии полгода, но не смогла оставаться там дольше по ряду причин, которые называет минусами.

Кроме того, украинка сбежала из Польши в "страну третьего мира" и похвасталась новым жильем.