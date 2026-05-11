Українка змусила себе втекти з США в Україну: "Втрачаю найкраще життя"

Українка Тетяна Грибкова, яка протягом тривалого часу будувала життя в Америці, приголомшила підписників новиною про повернення до України. Дівчина зізналася, що попри зовнішню стабільність і успіх, всередині вона відчувала порожнечу, яка зрештою змусила її обрати шлях додому.

У своєму новому відео в Instagram Тетяна поділилася, що це рішення не було емоційним чи швидким. За її словами, думки про Україну не полишали її всі ці роки, навіть коли здавалося, що майбутнє в США вже остаточно визначене.

"Зі сторони все ніби добре: робота, стабільність, життя в Америці. Я трималася за це, бо боялася зупинитися. Але в якийсь момент я просто зрозуміла, що втратила себе", — ділиться блогерка.

Тетяна описує життя в Штатах як нескінченну рутину, в якій їй, як енергійній та живій людині, забракло справжніх емоцій та відчуття "справжнього" життя. Навіть зміна роботи не допомогла позбутися внутрішнього дискомфорту. Дівчина зрозуміла: щоб знову почати творити та відчувати драйв, потрібно ризикнути всім, що вона мала.

Процес переїзду був супроводжений страхом і сумнівами. Тетяна зізналася, що навіть за день до вильоту хотіла залишитися через невідомість перед майбутнім.

"Я зробила це зі сльозами, зі страхом і думкою, що, можливо, втрачаю найкраще життя. Але наш внутрішній голос не обманює. Я не знаю, чи це помилка, і що буде далі, але зараз я точно можу сказати: я молодець, що наважилася", — резюмувала вона.

Зараз Тетяна налаштована прожити життя не "правильно" чи "стабільно", а наповнено, прислухаючись до власних бажань та реалізовуючи нові творчі проєкти на рідній землі.

