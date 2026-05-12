44-летняя Сиенна Миллер стала мамой в третий раз: отец ребенка 29-летний манекенщик

О третьей беременности Сиены Миллер стало известно в начале декабря: она появилась на красной дорожке церемонии Fashion Awards с заметно округлившимся животом.

У 44-летней Сиенны Миллер пополнение в семействе. В интервью E! News она сама сообщила о рождении ребенка от значительно младшего от нее 29-летнего манекенщика Оли Грина.

"Это случилось. В соседней комнате лежит крошечное дитя. Связывать слова стало немного сложнее — почти не сплю, но безумно люблю своего малыша", — призналась актриса, не уточнив ни пол, ни имя новорожденного.

44-летняя Сиенна Миллер стала мамой в третий раз

О беременности стало известно еще в декабре, когда Миллер появилась на Fashion Awards 2025 с заметно округлившимся животом.

Это уже второй совместный ребенок пары — в 2023 году у них родилась дочь, имя которой родители до сих пор держат при себе. Кроме того, у Сиенны есть 12-летняя дочь Марлоу от прежних отношений с актером Томом Старриджем.

