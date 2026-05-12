44-річна Сієнна Міллер стала мамою втретє: батько дитини 29-річний манекенник

Про третю вагітність Сієни Міллер стало відомо на початку грудня: вона з'явилася на червоній доріжці церемонії Fashion Awards із помітно округлим животом.

У 44-річної Сієнни Міллер поповнення в сімействі. В інтерв'ю E! News вона сама повідомила про народження дитини від значно молодшого від неї 29-річного манекенника Олі Гріна.

"Це сталося. У сусідній кімнаті лежить крихітне дитя. Зв'язувати слова стало трохи складніше — майже не сплю, але шалено люблю свого малюка", – призналась акторка, не уточнивши ні стать, ні ім'я новонародженого.

44-річна Сієнна Міллер стала мамою втретє Фото: Elle

Про вагітність стало відомо ще в грудні, коли Міллер з'явилась на Fashion Awards 2025 з помітно округлим животом.

Це вже друга спільна дитина пари – у 2023 році у них народилася донька, ім'я якої батьки досі тримають при собі. Крім того, у Сієнни є 12-річна дочка Марлоу від колишніх стосунків з актором Томом Старріджем.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

25-річна Кіра Казінс обдурила родину, друзів і коханого, змусивши їх повірити, що вона вагітна.

Американська акторка Наталі Портман показала серію фотографій в Instagram, демонструючи деякі зі своїх пригод у столиці Франції, поки вона чекає на народження третьої дитини.

45-річна українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила, що чекає на первістка від свого нареченого-воїна Олексія Ситайла, опинилася у весняному Буковелі.