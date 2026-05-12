12 мая 2007 года в Хельсинки Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял 2 место на Евровидении, которое для Украины ощущалось как безоговорочная победа. Однако триумф артиста мгновенно превратился в начало многолетней травли со стороны России из-за нескольких слов в песне, которые соседи решили услышать по-своему.

На 52-м конкурсе Евровидения выступление Верки Сердючки с песней "Dancing Lasha Tumbai" стало культовым: серебряная звезда на голове, зеркальные костюмы и невероятная энергетика сделали Данилко главной звездой европейских медиа. Однако российские пропагандисты еще во время репетиций и полуфинала начали раздувать конфликт вокруг текста песни. Фокус рассказывает подробнее о скандале на Евровидении-2007.

"Russia Goodbye": вымышленный образ как инструмент пропаганды

Несмотря на то, что в официальном тексте песни фигурировала фраза "Lasha Tumbai" (которую Данилко объяснял как монгольское выражение "взбитые сливки"), российские зрители и чиновники заявили, что четко услышали "Russia Goodbye" ("Прощай, Россия").

Позже лингвисты и представители монгольского сообщества отметили, что такой фразы в монгольском языке не существует. Это была удачная фонетическая уловка артиста.

Тогда российские федеральные каналы устроили настоящую истерию. Артист неоднократно подчеркивал, что это лишь игра слов и никакого политического подтекста он не закладывал. Однако машина пропаганды уже была запущена.

Культура отмены по-русски: первые санкции

Месть за "прощание" была мгновенной и жесткой. Андрей Данилко, который в то время был одним из самых высокооплачиваемых артистов на российском рынке, попал в "черные списки". Выступления Сердючки начали массово вычеркивать из программ фестивалей и корпоративов. Его выступления вырезали из эфиров, а участие в популярных шоу (например, "Минута славы") было прекращено. Российские таблоиды начали распространять фейки о "закате карьеры" артиста и его якобы болезни.

Долговременные последствия для артиста

Андрей Данилко позже признавал, что этот период был для него чрезвычайно сложным психологически. Он фактически потерял огромный рынок сбыта и часть аудитории, которая поверила телевизионной картинке. В течение многих лет российские продюсеры пытались заставить его извиниться за фразу, которую он не произносил, однако Данилко остался при своей позиции.

Финал истории: от игры слов до официального гимна

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Андрей Данилко официально изменил слова песни. Теперь на всех международных площадках со сцены звучит исключительно "Dancing Russia Goodbye". То, что в 2007 году было фантазией обиженных российских пропагандистов, в 2024-м стало официальной позицией артиста и реальностью, которую он транслирует на весь мир.

