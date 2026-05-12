12 травня 2007 року в Гельсінкі Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки зайняв 2 місце на Євробаченні, яке для України відчувалося як беззаперечна перемога. Проте тріумф артиста миттєво перетворився на початок багаторічного цькування з боку Росії через кілька слів у пісні, які сусіди вирішили почути по-своєму.

На 52-му конкурсі Євробачення виступ Вєрки Сердючки з піснею "Dancing Lasha Tumbai" став культовим: срібна зірка на голові, дзеркальні костюми та неймовірна енергетика зробили Данилка головною зіркою європейських медіа. Проте російські пропагандисти ще під час репетицій та півфіналу почали роздмухувати конфлікт навколо тексту пісні. Фокус розповідає детальніше про скандал на Євробаченні-2007.

Вєрка Сердючка позлила Росію своєю піснею в 2007 році на Євробаченні Фото: Facebook

"Russia Goodbye": вигадана образа як інструмент пропаганди

Попри те, що в офіційному тексті пісні фігурувала фраза "Lasha Tumbai" (яку Данилко пояснював як монгольський вислів "збиті вершки"), російські глядачі та чиновники заявили, що чітко почули "Russia Goodbye" ("Прощавай, Росіє").

Пізніше лінгвісти та представники монгольської спільноти зазначили, що такої фрази в монгольській мові не існує. Це був вдалий фонетичний виверт артиста.

Тоді російські федеральні канали влаштували справжню істерію. Артист неодноразово наголошував, що це лише гра слів і жодного політичного підтексту він не закладав. Проте машина пропаганди вже була запущена.

Культура скасування по-російськи: перші санкції

Помста за "прощання" була миттєвою та жорсткою. Андрій Данилко, який на той час був одним із найбільш високооплачуваних артистів на російському ринку, потрапив до "чорних списків". Виступи Сердючки почали масово викреслювати з програм фестивалів та корпоративів. Його виступи вирізали з ефірів, а участь у популярних шоу (наприклад, "Минута славы") була припинена. Російські таблоїди почали поширювати фейки про "захід кар'єри" артиста та його нібито хвороби.

Довготривалі наслідки для артиста

Андрій Данилко пізніше визнавав, що цей період був для нього надзвичайно складним психологічно. Він фактично втратив величезний ринок збуту та частину аудиторії, яка повірила телевізійній картинці. Протягом багатьох років російські продюсери намагалися змусити його вибачитися за фразу, якої він не вимовляв, проте Данилко залишився при своїй позиції.

Фінал історії: від гри слів до офіційного гімну

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Андрій Данилко офіційно змінив слова пісні. Тепер на всіх міжнародних майданчиках зі сцени звучить виключно "Dancing Russia Goodbye". Те, що у 2007 році було фантазією ображених російських пропагандистів, у 2024-му стало офіційною позицією артиста та реальністю, яку він транслює на весь світ.

