Эктор Хименес-Браво представил нового судью "МастерШеф": это еще не все изменения (фото)
Украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал о старте съемок нового сезона "МастерШеф. Профессионалы".
Ресторатор анонсировал появление четвертого судьи. Им стал известный шеф-повар, ресторатор и ведущий Алекс Якутов.
Новый судья "МастерШеф"
Якутов является новатором украинской кухни, окончил итальянскую кулинарную школу IFSE, стажировался у признанных иностранных шефов и стал успешным ресторатором в Украине. Он обладает несколькими премиями и наградами.
"Съемки нового МастерШеф. Профессионалы уже в разгаре. На этот раз мы решили немного изменить правила и пригласить... четвертого судью в команду, которым станет Алекс Якутов. Он хорошо знает свое дело и будет судить строго, но справедливо", — отметили в посте.
Это еще не все изменения нового сезона популярного кулинарного шоу: Ольга Мартыновская, которая была судьей, станет ведущей.
