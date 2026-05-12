Эктор Хименес-Браво представил нового судью "МастерШеф": это еще не все изменения (фото)

Украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал о старте съемок нового сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Ресторатор анонсировал появление четвертого судьи. Им стал известный шеф-повар, ресторатор и ведущий Алекс Якутов.

Новый судья "МастерШеф"

Якутов является новатором украинской кухни, окончил итальянскую кулинарную школу IFSE, стажировался у признанных иностранных шефов и стал успешным ресторатором в Украине. Он обладает несколькими премиями и наградами.

"Съемки нового МастерШеф. Профессионалы уже в разгаре. На этот раз мы решили немного изменить правила и пригласить... четвертого судью в команду, которым станет Алекс Якутов. Он хорошо знает свое дело и будет судить строго, но справедливо", — отметили в посте.

Это еще не все изменения нового сезона популярного кулинарного шоу: Ольга Мартыновская, которая была судьей, станет ведущей.

Судьи "МастерШефа" Фото: МастерШеф СТБ

