Ектор Хіменес-Браво представив нового суддю "МастерШеф": це ще не всі зміни (фото)

Український телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів про старт зйомок нового сезону "МастерШеф. Професіонали".

Ресторатор анонсував появу четвертого судді. Ним став відомий шеф-кухар, ресторатор та ведучий Алекс Якутов.

Новий суддя "МастерШеф"

Якутов є новатором української кухні, закінчив італійську кулінарну школу IFSE, стажувався у визнаних іноземних шефів і став успішним ресторатором в Україні. Він володіє кількома преміями та відзнаками.

"Зйомки нового МастерШеф. Професіонали вже в розпалі. Цього разу ми вирішили трохи змінити правила та запросити… четвертого суддю в команду, яким стане Алекс Якутов. Він добре знає свою справу та судитиме суворо, але справедливо". — зазначили в дописі.

Це ще не всі зміни нового сезону популярного кулінарного шоу: Ольга Мартиновска, яка була суддею, стане ведучою.

Відео дня

Судді "МастерШефу" Фото: МастерШеф СТБ

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Переможець 16-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Олександр Зубко після мобілізації до лав ЗСУ вийшов на звʼязок.

Український блогер та учасник шоу "МастерШеф" на імʼя Роман виїхав з України до Німеччини.

Крім того, офіцерку ЗСУ підозрюють у тому, що вона уникала служби, прикриваючись лікуванням. У цей самий час, за даними слідства, вона перебувала в Києві та брала участь у телевізійних зйомках.