Бывшая жена Максима Нелипы сделала заявление в годовщину его смерти (фото)

Вдова погибшего на войне шоумена Максима Нелипы сделала заявление в годовщину смерти защитника. Тамара Нелипа показала, как выглядит могила актера сейчас.

Женщина вышла на связь 12 мая в своих соцсетях.

Вдова Нелипы сделала заявление

Тамара показала, как выглядит последнее место упокоения бывшего мужа. На могиле стоят цветы, лампадки и фото Максима.

"Прошел всего год, а нам до сих пор очень тебя не хватает... Твои дети скучают по папе, а я — по тому, с кем была связана целая жизнь. Ты навсегда в наших сердцах! Память о тебе останется в наших воспоминаниях! Будь проклята война, которая забирает самых дорогих", — написала Тамара.

В годовщину гибели актера бывшая жена и дети не смогли посетить его могилу. Тамара, которая с дочкой и сыном живет в Израиле, попросила подругу, чтобы та отвезла туда цветы и еще кое-что, что хотели бы передать папе Артем и Маша.

Відео дня

Могила Максима Нелипы Фото: Instagram

Максим Нелипа погиб на войне

Старший лейтенант Максим Нелипа погиб в бою за Украину 12 мая 2025 года. Звезда украинского телевидения присоединился в ряды украинской армии еще в 2022 году.

Актер служил в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Накануне гибели его как раз назначили командиром роты.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Спустя почти год после трагической гибели Максима Нелипы, который стал на защиту Украины, его семья до сих пор не может добиться установки памятника на его могиле.

Вдова шоумена рассказала о причине своего отсутствия на похоронах экс-супруга.

Также Фокус писал о начале карьеры символа украинского телевидения, съемках в кино, а также личной жизни шоумена, а впоследствии воина Максима Нелипы.