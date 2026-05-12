Колишня дружина Максима Неліпи зробила заяву в роковини його смерті (фото)
Вдова загиблого на війні шоумена Максима Неліпи зробила заяву в роковини смерті захисника. Тамара Неліпа показала, як виглядає могила актора зараз.
Жінка вийшла на звʼязок 12 травня у своїх соцмережах.
Вдова Неліпи зробила заяву
Тамара показала, як виглядає останнє місце спочинку колишнього чоловіка. На могилі стоять квіти, лампадки та фото Максима.
"Минув лише рік, а нам досі дуже тебе не вистачає… Твої діти сумують за татом, а я — за тим, з ким було пов'язане ціле життя. Ти назавжди в наших серцях! Пам’ять про тебе залишиться у наших спогадах! Будь проклята війна, яка забирає найдорожчих", — написала Тамара.
У річницю загибелі актора колишня дружина і діти не змогли навідати його могилу. Тамара, яка з донькою та сином живе в Ізраїлі, попросила подругу, щоби та відвезла туди квіти і ще дещо, що хотіли би передати татові Артем та Маша.
Максим Неліпа загинув на війні
Старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою за Україну 12 травня 2025 року. Зірка українського телебачення приєднався до лав української армії ще у 2022 році.
Актор служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Напередодні загибелі його якраз призначили командиром роти.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Майже через рік після трагічної загибелі Максима Неліпи, який став на захист України, його родина досі не може домогтися встановлення пам'ятника на його могилі.
- Вдова шоумена розповіла про причину своєї відсутності на похороні ексчоловіка.
Також Фокус писав про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки в кіно, а також особисте життя шоумена, а згодом воїна Максима Неліпи.