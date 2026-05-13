Выступление Metallica в Греции вызвало "концертное землетрясение" (видео)

Концерт легендарной американской метал-группы Metallica в греческих Афинах буквально заставил землю трястись. Около 90 тысяч посетителей вызвали колебания почвы.

Сейсмологи во время выступления следили за ситуацией и обнаружили микротолчки: такое явление часто называют "концертным землетрясением". Об этом пишет греческое медиа tovima.com.

Национальная обсерватория Греции установила сейсмограф на концерте группы Metallica, который прошел на Афинском олимпийском стадионе (OAKA). Исследователи хотели выяснить с помощью прибора, может ли массовое синхронное движение десятков тысяч людей вызвать измеряемые микроколебания почвы.

"В последние годы подобные явления фиксировались на больших концертах по всему миру, где энергия толпы вызывала слабые сейсмические колебания, известные как "концертные землетрясения". Сегодняшний концерт дает редкую возможность исследовать это явление и здесь, в Греции, поскольку присутствие десятков тысяч зрителей может оставить свой... сейсмический след", — говорится в официальном сообщении института.

Ученые подытожили, что приборам удалось установить четко выраженные микросейсмические движения.

Издание отмечает, что для Греции, которая расположена в одном из самых сейсмически активных регионов Европы, подобный эксперимент несет даже нотку иронии: страна, привыкшая к настоящим землетрясениям, теперь следит, сможет ли металл-концерт вызвать подземные колебания.

Как пишет en.haberler.com, концерт Metallica в Афинах состоялся после 16-летнего перерыва. Группа также сюрприз для своих греческих поклонников во время концерта. В финале музыканты исполнили известную на весь мир мелодию, связанную с фильмом 1964 года "Грек Зорба".

Стоит заметить, что явление "концертного землетрясения" во время концертов случается не впервые.

