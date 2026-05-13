Виступ Metallica в Греції спричинив "концертний землетрус" (відео)

Концерт легендарного американського метал-гурту Metallica в грецьких Афінах буквально змусив землю труситися. Близько 90 тисяч відвідувачів спричинити коливання ґрунту.

Сейсмологи під час виступу стежили за ситуацією і виявили мікропоштовхи: таке явище часто називають "концертним землетрусом". Про це пише грецьке медіа tovima.com.

Національна обсерваторія Греції встановила сейсмограф на концерті гурту Metallica, що пройшов на Афінському олімпійському стадіоні (OAKA). Дослідники хотіли з'ясувати за допомогою приладу, чи може масовий синхронний рух десятків тисяч людей спричинити вимірювані мікроколивання ґрунту.

"Останніми роками подібні явища фіксувалися на великих концертах по всьому світу, де енергія натовпу спричиняла слабкі сейсмічні коливання, відомі як "концертні землетруси". Сьогоднішній концерт дає рідкісну нагоду дослідити це явище й тут, у Греції, оскільки присутність десятків тисяч глядачів може залишити свій… сейсмічний слід", — йдеться в офіційному повідомленні інституту.

Науковці підсумували, що приладам вдалося встановити чітко виражені мікросейсмічні рухи.

Видання зазначає, що для Греції, яка розташована в одному з найбільш сейсмічно активних регіонів Європи, подібний експеримент несе навіть нотку іронії: країна, що звикла до справжніх землетрусів, тепер стежить, чи зможе метал-концерт викликати підземні коливання.

Як пише en.haberler.com, концерт Metallica в Афінах відбувся після 16-річної перерви. Гурт також сюрприз для своїх грецьких шанувальників під час концерту. У фіналі музиканти виконали відому на увесь світ мелодію, пов'язану з фільмом 1964 року "Грек Зорба".

Варто зауважити, що явище "концертного землетрусу" під час концертів трапляється не вперше.

