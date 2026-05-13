Украинка побывала в качестве зрительницы на Евровидении и пожалела: "Тебя просто готовы съесть"

Украинка Яна (ulikeyana) поделилась собственным опытом поездки на песенный конкурс в 2025 году, который обошелся ей в немалую сумму и полное физическое истощение. Несмотря на "мурашки" от живого вокала, девушка заявила, что больше никогда не сменит домашний диван на фан-зону под сценой.

Яна в видео в Instagram призналась, что подготовка к шоу напоминала квест. Поскольку официальные билеты разлетелись за считанные минуты, ей пришлось обратиться к перекупам, выложив за желанный пропуск 950 долларов. В частности, она была 48 часов без сна и имела изнурительную дорогу.

Хотя город Базель в Швейцарии встретил девушку невероятным праздничным вайбом, сама фан-зона оказалась местом не для слабонервных. По словам блогера, там идет настоящая война за пространство: "Если ты зашел на сантиметр ближе или случайно кого-то задел — тебя просто готовы съесть".

Даже в первых рядах физически невозможно увидеть и половины того, что показывают по ТВ. По словам девушки, в эфире все выглядит идеально, однако вживую зрители могут "фукать" на артистов, которые им не нравятся. Эти звуки просто глушат для телезрителей.

Відео дня

"Картинка по телевидению и реальность — это две разные вселенные", — резюмирует Яна.

Несмотря на давку и истощение, были и моменты чистого восторга. Яна отметила невероятное качество живого вокала и масштабы спецэффектов, от которых по телу шли "мурашки".

Однако вердикт девушки однозначен: этот опыт был незабываемым, но повторять его она не собирается. Следующие годы ее форматом Евровидения станет "комфортный диван и большой экран дома".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сеть взорвалась мемами с Евровидения-2026.

Ноам Беттан из Израиля выступил под номером 10 на сцене Евровидения-2026 в Вене на фоне громкого скандала.

Для кого выступление в 2026 году на конкурсе обернулось тотальным провалом, — читайте в материале Фокуса.