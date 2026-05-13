Українка побувала як глядачка на Євробаченні і пошкодувала: "Тебе просто готові з'їсти"

Українка Яна (ulikeyana) поділилася власним досвідом поїздки на пісенний конкурс в 2025 році, який обійшовся їй у чималу суму та повне фізичне виснаження. Попри "мурахи" від живого вокалу, дівчина заявила, що більше ніколи не змінить домашній диван на фан-зону під сценою.

Яна у відео в Instagram зізналася, що підготовка до шоу нагадувала квест. Оскільки офіційні квитки розлетілися за лічені хвилини, їй довелося звернутися до перекупів, виклавши за омріяну перепустку 950 доларів. Зокрема, вона була 48 годин без сну та мала виснажливу дорогу.

Хоча місто Базель у Швейцарії зустріло дівчину неймовірним святковим вайбом, сама фан-зона виявилася місцем не для слабкодухих. За словами блогерки, там точиться справжня війна за простір: "Якщо ти зайшов на сантиметр ближче або випадково когось зачепив — тебе просто готові з’їсти".

Навіть у перших рядах фізично неможливо побачити й половини того, що показують по ТБ. За словами дівчини, в ефірі все виглядає ідеально, проте наживо глядачі можуть "фукати" на артистів, які їм не до вподоби. Ці звуки просто глушать для телеглядачів.

"Картинка по телебаченню і реальність — це два різних всесвіти", — резюмує Яна.

Попри тисняву та виснаження, були й моменти чистого захвату. Яна відзначила неймовірну якість живого вокалу та масштаби спецефектів, від яких по тілу йшли "мурахи".

Проте вердикт дівчини однозначний: цей досвід був незабутнім, але повторювати його вона не збирається. Наступні роки її форматом Євробачення стане "комфортний диван та великий екран вдома".

