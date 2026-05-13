"Бедность с видом на море": украинка рассказала правду о жизни в Греции
Кристина Каверинская поделилась откровенными размышлениями о реалиях жизни в эмиграции, где финансовые трудности часто скрываются за красивой картинкой. Она обратила внимание на парадокс того, как внешний антураж европейских городов искажает восприятие благосостояния в глазах окружающих.
По словам девушки, известной под ником kristinakaverynska, бедность за рубежом выглядит значительно "эстетичнее", чем дома, ведь жизнь в Европе часто напоминает подборку фото с Pinterest. Об этом она рассказала в Instagram.
Кристина отмечает, что человек может пить кофе на берегу моря или гулять по живописным узким улочкам, экономя средства с видом на закат, из-за чего со стороны его быт не кажется депрессивным. Однако за кулисами соцсетей остаются моменты, когда приходится считать копейки перед супермаркетом или откладывать визит к врачу, чтобы хватило на аренду жилья.
"Может, мы романтизируем эмиграцию только потому, что она красиво выглядит в сториз? Потому что между "жить в Европе" и "жить хорошо" — огромная разница", — резюмирует Кристина Каверинская.
