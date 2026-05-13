"Бідність з видом на море": українка розповіла правду про життя в Греції

Христина Каверинська поділилася відвертими роздумами про реалії життя в еміграції, де фінансові труднощі часто ховаються за красивою картинкою. Вона звернула увагу на парадокс того, як зовнішній антураж європейських міст спотворює сприйняття добробуту в очах оточуючих.

За словами дівчини, відомої під ніком kristinakaverynska, бідність за кордоном має значно "естетичніший" вигляд, ніж удома, адже життя в Європі часто нагадує добірку фото з Pinterest. Про це вона розповіла в Instagram.

Христина зазначає, що людина може пити каву на березі моря чи гуляти мальовничими вузькими вуличками, економлячи кошти з видом на захід сонця, через що з боку її побут не здається депресивним. Проте за лаштунками соцмереж залишаються моменти, коли доводиться рахувати копійки перед супермаркетом або відкладати візит до лікаря, аби вистачило на оренду житла.

"Може, ми романтизуємо еміграцію тільки тому, що вона красиво виглядає в сторіз? Бо між "жити в Європі" і "жити добре" — величезна різниця", — резюмує Христина Каверинська.

