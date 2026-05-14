10 лет триумфа: как Джамала установила рекорд за всю 70-летнюю историю Евровидения

Сегодня Украина вспоминает один из самых эмоциональных моментов в истории песенного конкурса Евровидение. Ровно 10 лет назад, в мае 2016 года, в Стокгольме украинская певица Джамала одержала победу, которая стала символом несокрушимости и высокого искусства.

Исполнение песни "1944" не только принесло Украине хрустальный микрофон, но и установило абсолютный рекорд. На тот момент Джамала получила наибольшее количество баллов за всю историю конкурса — 534 очка. Фокус рассказывает о триумфе Джамалы на Евровидении в 2016 году.

Главной особенностью того года стал невероятный уровень поддержки. В целом за 70-летнюю историю "Евровидения" это был первый случай столь массового признания как жюри, так и зрителей одновременно.

Почему это было рекордом?

Система голосования в 2016 году впервые была разделена на профессиональное жюри и зрительское телеголосование, что позволило аккумулировать невиданное ранее количество баллов. Никогда ранее участник не собирал такую плотную сетку оценок в "12 баллов" от разных стран одновременно.

Відео дня

Джамала доказала, что песня с глубоким историческим и личным подтекстом может победить яркие танцевальные номера. Эта победа стала мощнейшим инструментом напоминания миру о судьбе крымскотатарского народа и событиях в Украине.

"Я действительно хотела мира и любви каждому", — вспоминала певица во время награждения.

Джамала получила самые большие баллы на тот момент за всю историю конкурса Фото: Telegram

Десять лет спустя

Сегодня, в 2026 году, выступление Джамалы стабильно входит в ТОП лучших выступлений за всю историю Евровидения по версии фанатов и экспертов. Ее победа проложила путь для многих украинских артистов, утвердив Украину как "музыкальную сверхдержаву" на европейской арене.

После Джамалы Украина еще неоднократно поднималась на пьедестал, в частности благодаря Kalush Orchestra в 2022 году, но именно триумф в Стокгольме остается наиболее драматическим и ценностным прорывом десятилетия.

Джамала получила наибольшее количество "12 баллов" от разных стран Фото: Telegram

Джамала вспомнила день, который запечатлелся в памяти

В своем обращении к фанатам певица поделилась личными переживаниями относительно юбилея победы. Джамала призналась, что до сих пор пытается воссоздать в памяти детали того дня, вспоминая возгласы "Ukraine", которые сопровождали ее триумф.

Артистка также призвала поклонников делиться своими воспоминаниями и фотографиями того момента. Она напомнила, что тогда ее поздравили мировые звезды первой величины, среди которых Джоан Роулинг, Джастин Тимберлейк, Адель и Грегори Портер.

Напомним, ранее Фокус:

Кроме того, вспоминал украинских артистов, чья карьера пошла на спад после Евровидения.