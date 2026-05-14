10 років тріумфу: як Джамала встановила рекорд за всю 70-літню історію Євробачення

Сьогодні Україна згадує один із найемоційніших моментів в історії пісенного конкурсу Євробачення. Рівно 10 років тому, у травні 2016 року, у Стокгольмі українська співачка Джамала здобула перемогу, яка стала символом незламності та високого мистецтва.

Виконання пісні "1944" не лише принесло Україні кришталевий мікрофон, а й встановило абсолютний рекорд. На той момент Джамала отримала найбільшу кількість балів за всю історію конкурсу — 534 очки. Фокус розповідає про тріумф Джамали на Євробаченні в 2016 році.

Головною особливістю того року став неймовірний рівень підтримки. Загалом за 70-річну історію "Євробачення" це був перший випадок настільки масового визнання як журі, так і глядачів одночасно.

Чому це було рекордом?

Система голосування у 2016 році вперше була розділена на професійне журі та глядацьке телеголосування, що дозволило акумулювати небачену раніше кількість балів. Ніколи раніше учасник не збирав таку щільну сітку оцінок у "12 балів" від різних країн одночасно.

Джамала довела, що пісня з глибоким історичним та особистим підтекстом може перемогти яскраві танцювальні номери. Ця перемога стала найпотужнішим інструментом нагадування світу про долю кримськотатарського народу та події в Україні.

"Я справді хотіла миру та любові кожному", — згадувала співачка під час нагородження.

Джамала отримала найбільші бали на той момент за всю історію конкурсу

Десять років потому

Сьогодні, у 2026 році, виступ Джамали стабільно входить у ТОП найкращих виступів за всю історію Євробачення за версією фанатів та експертів. Її перемога проклала шлях для багатьох українських артистів, утвердивши Україну як "музичну наддержаву" на європейській арені.

Після Джамали Україна ще неодноразово піднімалася на п'єдестал, зокрема завдяки Kalush Orchestra у 2022 році, але саме тріумф у Стокгольмі залишається найбільш драматичним та ціннісним проривом десятиліття.

Джамала отримала найбільшу кількість "12 балів" від різних країн

Джамала згадала день, що закарбувався в пам’яті

У своєму зверненні до фанатів співачка поділилася особистими переживаннями щодо ювілею перемоги. Джамала зізналася, що й досі намагається відтворити в пам’яті деталі того дня, згадуючи вигуки "Ukraine", які супроводжували її тріумф.

Артистка також закликала прихильників ділитися своїми спогадами та фотографіями того моменту. Вона нагадала, що тоді її привітали світові зірки першої величини, серед яких Джоан Роулінг, Джастін Тімберлейк, Адель та Грегорі Портер.

