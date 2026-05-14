"Провищал всю песню": как фаворит из Дании выступил на Евровидении 2026 (видео)

Дания уверенно закрепилась в статусе одного из главных претендентов на победу, продемонстрировав во втором полуфинале зрелищный и эмоциональный перформанс. Прогнозы букмекеров, которые ставили Сьорена Торпегора Лунда в топ 5 общего зачета, сегодня нашли свое подтверждение на сцене в Вене.

Сьорен Торпегор Лунд с композицией "Før vi går hjem" представил номер, который стал логичным и значительно более масштабным развитием его выступления на национальном отборе. Главным элементом сценографии осталась фирменная конструкция-коробка, однако для европейской сцены ее наполнили новыми световыми эффектами и динамикой.

Однако номер понравился далеко не всем. "Провищал всю песню", "Что это такое?", "Безумие какое-то", — пишут в комментариях в соцсетях.

Как Дания выступила на Евровидении

Песня Дании — это современная ода искренности, которая призывает ценить человеческую связь в постоянно спешащем мире. Дания в этом году делает ставку не на громкий бит, а на эмоциональный интеллект и вокальную магию.

Благодаря опыту в мюзиклах ("Вестсайдская история", "Kinky Boots"), Серен продемонстрировал вокальную стабильность даже во время активной хореографии. Сочетание белой футболки и кожаных брюк завершилось эффектным перевоплощением — артист остался в блестящем сетчатом топе, что добавило выступлению дерзости.

Выход из конструкции сопровождался мощной визуализацией шторма на экранах, который в финале трансформировался в огненное шоу.

Что говорят цифры и эксперты?

Накануне выступления букмекеры оценивали шансы Дании на проход в финал в невероятные 96%. Более того, страна удерживала третью позицию в списке потенциальных победителей всего конкурса — шанс на победу 11%.

Отметим, что Дания не выигрывала Евровидение с 2013 года (Эммели де Форест), и нынешняя заявка считается самой сильной за последнее десятилетие. Выступление во втором полуфинале лишь подогрело интерес к большому финалу, где Сьорену придется сойтись, в частности, с другими лидерами — Финляндией и Грецией.

