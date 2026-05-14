"Провищав всю пісню": як фаворит з Данії виступив на Євробаченні 2026 (відео)

Данія впевнено закріпилася у статусі одного з головних претендентів на перемогу, продемонструвавши у другому півфіналі видовищний та емоційний перформанс. Прогнози букмекерів, які ставили Сьорена Торпегора Лунда в топ 5 загального заліку, сьогодні знайшли своє підтвердження на сцені у Відні.

Сьорен Торпегор Лунд із композицією "Før vi går hjem" представив номер, який став логічним та значно масштабнішим розвитком його виступу на національному відборі. Головним елементом сценографії залишилася фірмова конструкція-коробка, проте для європейської сцени її наповнили новими світловими ефектами та динамікою.

Однак номер сподобався далеко не всім. "Провищав всю пісню", "Що це таке?", "Божевілля якесь", — пишуть у коментарях в соцмережах.

Як Данія виступила на Євробаченні

Пісня Данії — це сучасна ода щирості, яка закликає цінувати людський зв'язок у світі, що постійно поспішає. Данія цьогоріч робить ставку не на гучний біт, а на емоційний інтелект і вокальну магію.

Завдяки досвіду в мюзиклах ("Вестсайдська історія", "Kinky Boots"), Сьорен продемонстрував вокальну стабільність навіть під час активної хореографії. Поєднання білої футболки та шкіряних штанів завершилося ефектним перевтіленням — артист залишився у блискучому сітчастому топі, що додало виступу зухвалості.

Вихід із конструкції супроводжувався потужною візуалізацією шторму на екранах, який у фіналі трансформувався у вогняне шоу.

Що кажуть цифри та експерти?

Напередодні виступу букмекери оцінювали шанси Данії на прохід до фіналу у неймовірні 96%. Більше того, країна утримувала третю позицію у списку потенційних переможців усього конкурсу — шанс на перемогу 11%.

Зазначимо, що Данія не вигравала Євробачення з 2013 року (Еммелі де Форест), і цьогорічна заявка вважається найсильнішою за останнє десятиліття. Виступ у другому півфіналі лише підігрів інтерес до великого фіналу, де Сьорену доведеться зійтися, зокрема, з іншими лідерами — Фінляндією та Грецією.

