"Мы плакали в Испании": иностранцы в восторге от выступления Leléka (видео)
Украинская певица Leléka прошла в гранд-финал Евровидения-2026 после выступления во втором полуфинале 14 мая. Виктория вышла на сцену под номером 12.
После грандиозного появления в Вене и самой длинной ноты в истории Евровидения иностранцы засыпали украинку комплиментами и теплыми словами. Фокус рассказывает, из каких стран люди обратились к Leléka.
Реакция иностранцев на выступление Leléka
В комментариях к видео иностранцы из разных стран пишут трогательные обращения к украинской певице, некоторые даже из-за нее начали учить наш язык:
- "Каждый год Украина предлагает что-то новое! Замечательная песня. Замечательная Украина!"
- "Представьте, что вы выступаете перед миллионами людей и представляете свою страну именно в тот день, когда ваша родина подверглась сильному нападению".
- "Лелека, ты замечательная. Выступление было просто невероятное. Именно благодаря твоей песне я решил изучать украинский язык, и после этого выступления понял, что это было правильное решение. Передаю привет украинскому народу и Лелеке из Турции".
- "Мы плакали в Испании из-за этого шедевра. Абсолютно уникальный, настоящая артистка, настоящая песня, с такой глубиной и смыслом. Спасибо, Украина, что снова поделилась своим талантом. Победа для Лелеки".
- "Одно из моих любимых выступлений, за которое я буду голосовать! С любовью из Швеции".
- "Я не могу перестать плакать. Лелека сделала со мной то же, что и Руслана и Джамала. Такая украинская женщина-воин".
- "Мой голос в финале за Лелеку. С любовью из Сербии!"
- "Как бы мне не хотелось, чтобы моя страна Австралия победила, а в любой другой год Eclipse точно должен был бы победить... но эта песня и выступление захватывают дух, и, как по мне, это заслуженный победитель. Удачи из Австралии!"
- "Лучшие! Поздравления из Болгарии! Великолепный талант! Браво!"
