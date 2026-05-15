"Ми плакали в Іспанії": іноземці в захваті від виступу Leléka (відео)

Українська співачка Leléka пройшла у гранд-фінал Євробачення-2026 після виступу в другому півфіналі 14 травня. Вікторія вийшла на сцену під номером 12.

Після грандіозної появи у Відні та найдовшої ноти в історії Євробачення іноземці засипали українку компліментами та теплими словами. Фокус розповідає, з яких країн люди звернулися до Leléka.

Реакція іноземців на виступ Leléka

У коментарях до відео іноземці з різних країн пишуть зворушливі звернення до української співачки, дехто навіть через неї почав вчити нашу мову:

"Щороку Україна пропонує щось нове! Чудова пісня. Чудова Україна!"

"Уявіть, що ви виступаєте перед мільйонами людей і представляєте свою країну саме в той день, коли ваша батьківщина зазнала сильного нападу".

"Лелеко, ти чудова. Виступ був просто неймовірний. Саме завдяки твоїй пісні я вирішив вивчати українську мову, і після цього виступу зрозумів, що це було правильне рішення. Передаю вітання українському народу та Лелеці з Туреччини".

"Ми плакали в Іспанії через цей шедевр. Абсолютно унікальний, справжня артистка, справжня пісня, з такою глибиною та змістом. Дякую, Україно, що знову поділилася своїм талантом. Перемога для Лелеки".

"Один з моїх улюблених виступів, за який я голосуватиму! З любов'ю зі Швеції".

"Я не можу перестати плакати. Лелека зробила зі мною те саме, що й Руслана та Джамала. Така українська жінка-воїн".

"Мій голос у фіналі за Лелеку. З любов'ю із Сербії!"

"Як би мені не хотілося, щоб моя країна Австралія перемогла, а в будь-який інший рік Eclipse точно мав би перемогти… але ця пісня та виступ захоплюють дух, і, як на мене, це заслужений переможець. Удачі з Австралії!"

"Найкращі! Вітання з Болгарії! Чудовий талант! Браво!"

