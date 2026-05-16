Три легенды Евровидения сделали совместное заявление перед выступлением Leleka (видео)

Украинские легенды Евровидения выступили накануне грандфинала нынешнего конкурса | Фото: Скриншот

Три легенды Евровидения от Украины Руслана, Джамала и Андрей Данилко сделали совместное заявление накануне финала нынешнего конкурса. В видео они обратились к сети с важным обращением.

Трио украинских исполнителей записали ролик с призывом голосовать за певицу Leleka, которая в этом году представляет Украину на конкурсе в Вене. Видео с обращением выложила певица Джамала в своем Instagram.

Видео быстро стало вирусным — набрало более 2 млн просмотров. Украинские звезды песенного конкурса обратились к подписчикам и юзерам с призывом поддержать исполнительницу Leleka в финале конкурса.

"Собираем все свои фан силы, чтобы поддержать Украину. Vote for Ukraine 7!" — написала Джамала.

На ролике можно увидеть, как Джамала призывает проголосовать за Украину, тогда как Руслана говорит на английском поддержать седьмой номер, под которым в финале будет выступать украинская певица.

Впоследствии вместе в кадре все три легенды сцены, а также инфлюенсерка Дарья Квиткова и Инна Белоконь, которая исполняет роль мамы во время выступлений Верки Сердючки, вслух сказали на английском: "Number 7!" ("номер семь").

Также стало известно, что Верка Сердючка передала для Leléka подарок.