Три легенди Євробачення зробили спільну заяву перед виступом Leleka (відео)

Три легенди Євробачення від України Руслана, Джамала та Андрій Данилко зробили спільну заяву напередодні фіналу цьогорічного конкурсу. У відео вони звернулися до мережі з важливим зверненням.

Тріо українських виконавців записали ролик із закликом голосувати за cпівачку Leleka, яка цього року представляє Україну на конкурсі в Відні. Відео зі зверненням виклала співачка Джамала в своєму Instagram.

Відео швидко стало вірусним — набрало понад 2 млн переглядів. Українські зірки пісенного конкурсу звернулися до підписників і юзерів із закликом підтримати виконавицю Leleka у фіналі конкурсу.

"Збираємо всі свої фан сили, щоб підтримати Україну. Vote for Ukraine 7!" — написала Джамала.

На ролику можна побачити, як Джамала закликає проголосувати за Україну, тоді як Руслана говорить англійською підтримати сьомий номер, під яким у фіналі виступатиме українська співачка.

Згодом разом у кадрі всі три легенди сцени, а також інфлюєнсерка Дарія Квіткова та Інна Білоконь, яку виконує роль мами під час виступів Вєрки Сердючки, вголос сказали англійською: "Number 7!" ("номер сім").

Також стало відомо, що Вєрка Сердючка передала для Leléka подарунок.