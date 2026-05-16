Голосование на Евровидении открыто: как поддержать своих фаворитов

Праздник музыки в самом разгаре. Линии для голосования на Евровидении официально открыты, а это значит, что судьба хрустального микрофона прямо сейчас находится в ваших руках.

Если вы хотите отдать свой голос за лучшее выступление, Фокус дает простую инструкцию, как это сделать. Напомним, за свою страну голосовать нельзя. Поэтому, если вы в Украине, то не сможете проголосовать за нее.

Как голосовать на Евровидении

Способ 1: Официальное приложение (Самый удобный)

1. Загрузите приложение Eurovision Song Contest (доступно на iOS и Android).

2. Перейдите во вкладку голосования.

3. Выберите страну, которая покорила ваше сердце, и отправьте голос. Отметим, что Украина выступает под номером 07. Украинцы за рубежом могут отправлять свои голоса за нашу представительницу.

Способ 2: SMS

Во время прямого эфира на экране появляются номера телефонов и коды для каждой страны-участницы. Отправьте порядковый номер любимого исполнителя (например, 07) на специальный короткий номер, указанный транслятором. В Украине это 7576.

Способ 3: Для тех, кто за границей (Rest of the World)

Если вы находитесь в стране, которая не участвует в конкурсе в этом году, вы все равно можете влиять на результат.

Заходите на сайт esc.vote. Голосуйте с помощью вашей банковской карты (принимаются карты большинства стран мира). На сайте могут голосовать также зрители из стран-участниц.

Важные правила, о которых стоит помнить:

С одного номера телефона или аккаунта можно проголосовать до 20 раз. Вы можете отдать все 20 голосов за одного фаворита или распределить их между несколькими артистами.

Голосование платное. Стоимость SMS зависит от вашего мобильного оператора (тарифы обычно выводятся на экран во время эфира).

