Голосування на Євробаченні відкрито: як підтримати своїх фаворитів

Свято музики у самому розпалі. Лінії для голосування на Євробаченні офіційно відкрито, а це означає, що доля кришталевого мікрофона прямо зараз перебуває у ваших руках.

Якщо ви хочете віддати свій голос за найкращий виступ, Фокус дає просту інструкцію, як це зробити. Нагадаємо, за свою країну голосувати не можна. Відтак, якщо ви в Україні, то не зможете проголосувати за неї.

Як голосувати на Євробаченні

Спосіб 1: Офіційний застосунок (Найзручніший)

1. Завантажте застосунок Eurovision Song Contest (доступний на iOS та Android).

2. Перейдіть у вкладку голосування.

3. Оберіть країну, яка підкорила ваше серце, та надішліть голос. Зазначимо, що Україна виступає під номером 07. Українці за кордоном можуть відправляти свої голоси за нашу представницю.

Спосіб 2: SMS

Під час прямого ефіру на екрані з'являються номери телефонів та коди для кожної країни-учасниці. Відправте порядковий номер улюбленого виконавця (наприклад, 07) на спеціальний короткий номер, вказаний транслятором. В Україні це 7576.

Спосіб 3: Для тих, хто за кордоном (Rest of the World)

Якщо ви перебуваєте в країні, яка не бере участі в конкурсі цього року, ви все одно можете впливати на результат.

Заходьте на сайт esc.vote. Голосуйте за допомогою вашої банківської картки (приймаються картки більшості країн світу). На сайті можуть голосувати також глядачі з країн-учасниць.

Важливі правила, про які варто пам'ятати:

З одного номера телефону або аккаунта можна проголосувати до 20 разів. Ви можете віддати всі 20 голосів за одного фаворита або розподілити їх між кількома артистами.

Голосування платне. Вартість SMS залежить від вашого мобільного оператора (тарифи зазвичай виводяться на екран під час ефіру).

